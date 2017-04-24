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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın 24 Nisan mesajına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın 24 Nisan mesajına tepki

Dışişleri Bakanlığından, ABD Başkanı Trump’ın 24 Nisan mesajına ilişkin yapılan açıklamada, tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım beklenildiği belirtildi.

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Dışişleri Bakanlığından Trumpın 24 Nisan mesajına tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 24 Nisan mesajına ilişkin, "Açıklamadaki yanlış bilgi ve tanımlamaların, bazı radikal Ermeni çevrelerin yıllar içinde bu ülkede propaganda metotlarıyla oluşturdukları bilgi kirliliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Yeni ABD Yönetimi’nden şiddet eğilimleri ve nefret söylemleri ile tanınan bu (radikal Ermeni) çevrelerin tek taraflı tarih anlatılarına itibar etmemesini ve tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım benimsemesini bekliyoruz." denildi.

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, abd başkanı donald trump, 24 nisan mesajı
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