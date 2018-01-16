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Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'daki çatışmalara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Mitiga Havaalanı ve çevresinde çıkan çatışmalarla ilgili açıklama yaptı.

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Dışişleri Bakanlığından Libyadaki çatışmalara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın başkenti Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı ve çevresinde meydana gelen çatışmalarda tüm tarafları yeni bir şiddet sarmalına yol açacak adımlardan kaçınmaya davet etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Trablus'taki Uluslarası Mitiga Havaalanı'nda meydana gelen çatışmalarda can kayıplarının yaşandığı, binaların ve ticari uçakların zarar gördüğüne ilişkin haberlerin üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Trablus ve Libya'nın tamamında bulunan silahlı unsurların, Libya kanunlarına ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi’nin kararlarına uymaları gerektiği vurgulanarak, "Libya'daki tüm tarafları yeni bir şiddet sarmalına yol açacak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." denildi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Uluslararası Mitiga Havaalanı ve çevresinde silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 11 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: mitiga havaalanı, Libya
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