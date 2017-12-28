Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kabil'in 6. bölgesinde, Afganistan'ın Sesi (Ava) adlı haber ajansının bulunduğu kültür merkezi binasına düzenlenen 40 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını sert bir dille kınadı.

Kabil'de Şii gruplara ait binaya saldırı düzenlendi: 40 ölü, 30 yaralı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kabil’de bir kültür merkezinde yaşanan terör saldırısı sonucunda çok sayıda Afganın hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu alçak terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcü Yardımcısı Nasrat Rahimi, saldırganın binaya girerek üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini söylemişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Rahimi, yaralı sayısının da 30 olduğunu kaydetmişti.

Rahimi, saldırının, kültür merkezinde öğrencilerin toplantı yaptığı sırada gerçekleştiğini ve saldırının ardından kültür merkezi binasının yakınına yerleştirilen iki bombanın daha patlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: TRT Haber