Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Irma Kasırgası' uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'de yaşayan veya seyahat edecek Türk vatandaşları için 'Irma Kasırgası' nedeniyle uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Karayipler Bölgesinde ortaya çıkan ve en yüksek seviye olan “Kategori 5” olarak sınıflandırılan “İRMA” Kasırgası, Karayipler ve Amerika Birleşik Devletlerinin Florida Eyaleti ile sözkonusu bölgelerin etrafındaki alanlarda etkili olmaktadır.

Bu çerçevede, vatandaşlarımızın zorunlu kalmadıkça önümüzdeki günlerde sözkonusu bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarında fayda bulunmaktadır. Halen sözkonusu bölgelerde bulunan vatandaşlarımızın ise, şahsi güvenlikleri açısından her türlü tedbiri almaları, olası gelişmelere hazırlıklı bulunmaları, her koşulda müteyakkız olmaları ve yerel makamların yaptıkları / yapacakları duyuruları yakından takip etmeleri önem arzetmektedir.

Havana, Santo Domingo, Karakas, Washington Büyükelçiliklerimiz ve Miami Başkonsolosluğumuz, kasırganın seyrine göre yerel makamlardan aldıkları bilgileri sosyal medya kanallarında güncel olarak paylaşmaktadırlar. Vatandaşlarımıza, yerel makamların ikazlarının yanısıra, sözkonusu temsilciliklerimizin duyurularını takip etmeleri tavsiye edilmektedir.

Kasırgadan etkilenen vatandaşlarımızın aşağıdaki numaralar/internet siteleri üzerinden Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezine ve ilgili temsilciliklerimize ulaşmaları mümkündür.