Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın'ın ABD ziyareti

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın'ın başkent Washington'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John J. Sullivan ile yapacağı görüşmelerde, Türkiye-ABD ilişkileriyle bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.

Görüşmelerde ayrıca 8-9 Mart'ta Washington'da düzenlenen çalışma grubu toplantılarının sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantı ertelenmişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 19 Mart'ta yapacağı görüşme, Tillerson'ın görevden alınmasından dolayı ertelenmişti. Görüşmede özellikle Münbiç konusu ele alınacaktı.

ABD askerinin Münbiç'ten çekilmemesi ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olmuştu.

Kaynak: AA