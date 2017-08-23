Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'ta Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

IKBY'nin Erbil kentine gelen Çavuşoğlu, Salahaddin kasabasındaki başkanlık konutunda Barzani ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye, IKBY Başkanlık Divanı Başkanı Fuat Hüseyin, İçişleri Bakanı Kerim Sincari ve Dışilişkiler Dairesi Sorumlusu Felah Mustafa katıldı.

Çavuşoğlu'nun, Barzani ile toplantısından sonra İslami Toplum Partisi (Komel) lideri Ali Bapir ile de bir araya geleceği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kentteki temaslarının ardından Erbil Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'ye hareket etmesi bekleniyor.

Irak ziyareti çerçevesinde dün gece başkent Bağdat'a gelen Çavuşoğlu, önce mevkidaşı İbrahim Caferi ile ortak basın toplantısı düzenlemiş daha sonra da Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, Başbakan Haydar el İbadi, Meclis Başkanı Selim Cuburi ve Türkmen yetkililerle bir araya gelmişti.