Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Birleşmiş Milletler'in reforma ihtiyacı var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi tarafından düzenlenen Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı'na katıldı.

Programın açılışında konuşan Çavuşoğlu, 68 ülkeden Ankara'ya gelen genç diplomatları selamlayarak, akademisyenler ve diplomatlardan çeşitli konularda alacakları eğitim programında başarılar diledi.

Çavuşoğlu, dünyanın farklı bölgelerindeki terör örgütlerinin farklı ideolojileri temel alsa da tümünün hedeflerinde masum insanların bulunduğuna dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler'in reforma ihtiyacı var

Sorunların çözümü veya çatışmaların önlenmesi noktasında Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi gibi uluslararası veya bölgesel örgütlerin sorumluluk taşıması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, bu örgütlerin çoğunun sorunları çözmek ve önlemek için yeterli kapasiteye ve etkiye sahip olmadığını, yeniden şekillenmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BM kapsayıcı, temsil edici, daha etkili ve daha uygulanabilir olmalı. Aynı şekilde Güvenlik Konseyi'nin de reforma ihtiyacı var. Suriye’de kimyasal saldırının araştırılması için BM mekanizması kurulmasına ilişkin karar tasarısı görüşmesi vardı. Biz de destekliyorduk. Sadece bir ülke, aynı zamanda bizim dostumuz olan Rusya veto etti. Şimdi daha büyük bir risk altındayız. Belki diğer müttefiklerimizden müdahale edecek veya saldıracak. Sadece bir ülke hayır dediğinde BM hiçbir konuda karar alamıyor. Bu nedenle bu değişmeli ve Güvenlik Konseyi'nin kompozisyonu da değişmeli."

Çavuşoğlu, gerek BM gerek AB’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulduğunu ve o dönemin ihtiyaçlarını karşıladığını fakat günümüz gerçeklikleri için yeterli olmadığını anlattı.

AB'nin komşuluk, genişleme, ekonomi ve diğer birçok politikasında başarısız olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, göçmenler politikasında ise Türkiye sayesinde çözüm bulunsa da başarılı bir şekilde sonuçlandırılamadığını ifade etti.

NATO’nun da reforma ihtiyacı olduğunu belirten Çavuşoğlu, yumuşak güç kullanımını dikkate alması gerektiğine işaret etti.

Diplomatlara seslenen Çavuşoğlu, “Belki bazılarınız ileride dışişleri bakanı olacak. Tüm sorunları çözemeyiz ama bu yolda oldukça katkı sağlayabiliriz” dedi.​

"Kıbrıs'ta siyasi bir çözüm için uğraşıyoruz"

Suriye, Irak, Yemen, Libya'da devam eden çatışmaların yanında bölgede birçok dondurulmuş çatışma olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bunlara Azerbaycan'ın işgal altındaki toprağı Karabağ, Gürcistan'daki Abhazya, Güney Osetya'daki durum ve Kırım'daki problemler ile Kıbrıs sorununu örnek verdi.

Kıbrıs'taki sürece değinen Çavuşoğlu, "Siyasi bir çözüm elde etmek için uğraşıyoruz. Geçen yıl Kıbrıs Konferansı'nda elimizden gelenin en iyisini yaptık ancak olmadı. Şu anda iki tarafta da seçimler tamamlandı. Şimdi başka bir yol denemeliyiz. Hangi konuları tartışacağımız konusunda mutabık kalmalıyız" dedi.

"Dünyadaki sığınmacıların beklentilerini karşılamalıyız"

Bugün dünyada yaklaşık 70 milyon göçmen, sığınmacı ve yerlerinden edilmiş kişinin bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Bu sayı İkinci Dünya Savaşı zamanındaki hasardan fazla. Dolayısıyla bu insanlara ulaşmamız gerekiyor. Onların beklentilerini karşılamamız gerekiyor" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de neredeyse 1 milyonu okul çağındaki çocuklardan oluşan 3,4 milyon Suriyeli olmak üzere birçok sığınmacının olduğunu hatırlatarak, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de eğitim ve sağlık gibi hizmetlerden ücretsiz yararlanabildiğini belirtti. Çavuşoğlu, ayrıca sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamak için yeni konutlar veya iki ya da üç odalı konteyner projelerinin gündemde olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'de güvenli bölgeler oluştuğunu ve bazı sığınmacıların gönüllü olarak ülkelerine dönme fırsatı elde ettiklerini kaydetti.

"Cenevre süreci yeniden canlandırılmalı"

Türkiye’nin elinden gelenin en iyisini yaparak bölgedeki sorunlara çözüm bulmaya çalıştığını, terörizmle hiçbir ayrım yapmadan mücadele ettiğini anlatan Çavuşoğlu, Suriye'de de siyasi çözüm için Astana, Soçi ve Cenevre süreçleri yoluyla çabaladıklarını vurguladı.

Bu ülkede çatışmaların başlamasından itibaren çeşitli mekanizmalarla çözüm için çalıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, Astana ve Soçi sayesinde çatışmasızlık bölgeleri oluşturma ile ateşkes ve insani yardım sağlama noktasında önemli ilerlemeler kaydettiklerini anlattı.

Çavuşoğlu, "Cenevre sürecini yeniden canlandırmaya ihtiyacımız var. Bu nedenle Soçi zirvesini Cenevre süreciyle bağlantılandırdık" diye konuştu.

Kaynak: AA