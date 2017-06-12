  • 12 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » 'Devrimci Karargah' hakim ve savcılarına istenen ceza belli oldu

'Devrimci Karargah' hakim ve savcılarına istenen ceza belli oldu

"Devrimci Karargah" davasına bakan eski savcılar ile hakimler hakkında çeşitli suçlardan 23 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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Devrimci Karargah hakim ve savcılarına istenen ceza belli oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın şikayeti üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, "Devrimci Karargah" davasına bakan eski savcılar Sadrettin Sarıkaya, Ufuk Ermertcan ile hakimler Nurettin Ak, Eşref Aksu ve Osman Kaya hakkında, ''Görevi kötüye kullanma'' ve ''Suç uydurma'' gibi çeşitli suçlardan 23 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Avcı'nın şikayeti üzerine "Devrimci Karargah" davasına bakan şüpheli eski savcılar Sadrettin Sarıkaya, Ufuk Ermertcan ile eski hakimler Nurettin Ak, Eşref Aksu ve Osman Kaya hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından hazırlanan 87 sayfalık iddianamede, şüphelilerin ''Görevi kötüye kullanma'', ''İftira'', ''Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği'', ''Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' ve ''Suç uydurma'' suçlarından 5 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Savcılık, 1 Temmuz 2016'da yapılan düzenlemedeki "terör ile ilgili soruşturmaların suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla cumhuriyet başsavcılığınca yürütülmesi" hükmü kapsamında şüpheliler Sarıkaya, Ermertcan, Ak, Kaya, Aksu hakkındaki ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçu ile ilgili soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmesi gerektiğine dikkati çekerek, bu suçla ilgili evrakı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca onaylanan iddianame, Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Etiketler: devrimci karargah, hakim, savcılar
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