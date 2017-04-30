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Buradasınız : » » 'DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler' listesine 4 yeni isim

'DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler' listesine 4 yeni isim

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişilerin tasarrufunda bulunan mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin listede değişiklik yapıldı.

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DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler listesine 4 yeni isim

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişilerin tasarrufunda bulunan mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin listede değişiklik yapıldı.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin, 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ekindeki "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesine Bassam Ahmad Al Hasrı, Iyad Nazmı Salih Khalil, Ghalib Abdullah Al-Zaidi, Nayıf Salih Salım Al-Qaysı eklendi.

Karara karşı 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabilecek.

Etiketler: terör örgütü, El Kaide, DEAŞ
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