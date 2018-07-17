  • 17 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.847
    EURO 5.683
  • BIST 89744.01
    ALTIN 193.369
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Danıştay üyelikleri seçimi Resmi Gazete'de

Danıştay üyelikleri seçimi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Danıştay üyeliklerine Madan, Altuğ, Civelek ve Kaycıoğlu'nun seçilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Danıştay üyelikleri seçimi Resmi Gazetede

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155'inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Danıştay üyeliklerine seçim yaptı.

Erdoğan tarafından Danıştay üyeliklerine, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman Madan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat Altuğ, Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Şaziye Fırat Civelek ile Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe Kaycıoğlu seçildi.

Kaynak: AA

Etiketler: resmi gazete, Danıştay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER