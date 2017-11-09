  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 13º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.879
    EURO 4.521
  • BIST 110246.46
    ALTIN 160.401
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Cumhuriyete ve milli iradeye asla gölge düşürülmeyecektir'

'Cumhuriyete ve milli iradeye asla gölge düşürülmeyecektir'

Kalkınma Bakanı Elvan, 10 Kasım mesajı yayımladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhuriyete ve milli iradeye asla gölge düşürülmeyecektir

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yayımladığı 10 Kasım mesajında, milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde adeta küllerinden dirilerek İstiklal Savaşı'nı verdiğini, ardından Cumhuriyeti kurarak onu gelecek nesillere emanet ettiğini belirtti.

Cumhuriyetin kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğini ve hakimiyetin ilelebet millette kalacağını vurgulayan Elvan, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyete ve milli iradeye asla gölge düşürülmeyecektir. Milletimizden aldığımız güçle, hükümet olarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için canla başla çalışıyoruz. Ülkemizin birliğine ve dirliğine kasteden dahili ve harici hainlerin emelleri hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir.

Milletimiz en son 15 Temmuz'da kendisine emanet edilen Cumhuriyete ve iradesine sahip çıkarak destan yazmış, Atatürk'ün işaret ettiği gibi asla boyunduruk kabul etmeyeceğini dünyaya ilan etmiştir. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 79'uncu yılında da rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Ruhu şad olsun."

Kaynak: AA

Etiketler: Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 10 kasım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER