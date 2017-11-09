Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yayımladığı 10 Kasım mesajında, milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde adeta küllerinden dirilerek İstiklal Savaşı'nı verdiğini, ardından Cumhuriyeti kurarak onu gelecek nesillere emanet ettiğini belirtti.

Cumhuriyetin kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğini ve hakimiyetin ilelebet millette kalacağını vurgulayan Elvan, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyete ve milli iradeye asla gölge düşürülmeyecektir. Milletimizden aldığımız güçle, hükümet olarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için canla başla çalışıyoruz. Ülkemizin birliğine ve dirliğine kasteden dahili ve harici hainlerin emelleri hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir.

Milletimiz en son 15 Temmuz'da kendisine emanet edilen Cumhuriyete ve iradesine sahip çıkarak destan yazmış, Atatürk'ün işaret ettiği gibi asla boyunduruk kabul etmeyeceğini dünyaya ilan etmiştir. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 79'uncu yılında da rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Ruhu şad olsun."

Kaynak: AA