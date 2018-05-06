Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kur'an-ı Kerim kimsenin yap-boz tahtası değildir

Fransa'da aralarında eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de olduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçi, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması için bir manifesto yayımladı. Nedeni ise, o ayetlerin "şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı" iddiası.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'daki manifestoya Twitter hesabından paylaştığı mesajla tepki gösterdi. Kalın, "Kur'an-ı Kerim kimsenin yap-boz tahtası değildir" yanıtını verdi.

Kur’an-ı Kerim kimsenin yap-boz tahtası değildir. Kutsal kitabımızdır. Vahyolunduğu gibi kıyamete kadar korunacaktır.

Anti-Semitizm Avrupa’da ortaya çıkmış bir nefret ideolojisidir. Bu sorunu çözmek isteyen Batılılar kendi kaynaklarını sorgulasınlar. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 6 Mayıs 2018

Kalın şu ifadeleri kullandı:

"Kur’an-ı Kerim kimsenin yap-boz tahtası değildir. Kutsal kitabımızdır. Vahyolunduğu gibi kıyamete kadar korunacaktır. Anti-Semitizm Avrupa’da ortaya çıkmış bir nefret ideolojisidir. Bu sorunu çözmek isteyen Batılılar kendi kaynaklarını sorgulasınlar."

Kaynak: TRT Haber