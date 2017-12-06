Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bizim açımızdan yok hükmündedir

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Kudüs kararını TRT Haber'e değerlendirdi.

Sözcü Kalın, kararın "yok hükmünde" olduğunu belirtti.

İbrahim Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sorumsuzca bir açıklama olarak görüyor ve kınıyoruz. Bu, bütün barış girişimlerini ortadan kaldıracak fiili durumu hukuki hale getirmeye çalışan bir oldubittiyle Ortadoğu'da derin yaralar açmayı hedefleyen bir hamledir. İkinci olarak bu Müslümanların ilk kıblesi olan ve 3. kutsal mekanı olarak gördükleri Mescid-i Haram'a, Harem-i Şerif'e, genel olarak Kudüs'e ve onun statüsüne ilişkin tehlikeli bir adımdır. Biz bundan sonra haftaya yapacağımız İİT olağanüstü liderler zirvesinde hem de arada yapacağımız görüşmelerde ve temaslarda Kudüs'ün, Harem-i Şerif'in Mescid-i Aksa'nın mevcut statüsünün korunması noktasında bütün gayretlerimizi seferber edeceğiz, çalışmalarımızı yoğunluştıracağız. Bizim açımızdan yok hükmündedir orayı İsrail'in başkenti olarak tanıması, dünya açısından da yok hükmündedir, uluslararası anlaşmalar açısından da yok hükmündedir. Bizim bundan sonraki tüm çabalarımız bu çerçevede islam ülkeleriyle, AB ülkeleriyle, dünyanın diğer akıl ve izan ülkeleriyle, aktörleriyle, çevreleriyle birlik ve dayanışma içerisinde bir hareket hattını belirlemek olacaktır." dedi.