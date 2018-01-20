Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Şimdi gereğini yapıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Uşak 6. Olağan Kongresi'nin yapılacağı Atatürk Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara yaptığı konuşmada, Rabia'yı oluşturan tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla hareket ettiklerini, 80 milyon arasında ayırım yapmadıklarını söyledi.

Rengini şehitlerin kanından alan Türk bayrağının eşininin benzerinin olmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu topraklardan kimse en ufak birşey koparamaz. O hesaplara girenler vardı. Ne oldu evelallah. Kato'da, Cudi'de, Gabar'da, Kandil'de bak şimdi de bizim sınırlara tecavüz etmek isteyenler var ve şu anda Afrin'de 'Rahat durun' dedik, durmadılar. 'Bak bizim topraklara saldırmaya, sınırlarımızı zorlamaya tevessül etmeyin' dedik, dinlemediler ve bize müttefik görünenlere de söyledik. 'Bunlar PKK'nın ta kendisidir' dedik, 'Bunlar PYD'dir' dedik, 'Bunlar aynıdır, YPG'dir' dedik. 'Rakka'ya teröristlerle gitmeyin, DEAŞ terör örgütüdür, bir terör örgütünü bir diğer terör örgütüyle değil, gelin beraber halledelim bunları' dedik, dinlemediler. 'Peki siz bilirsiniz' dedik ve şimdi işte gereğini biz yapıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz."

"Bizim kimsenin toprağı üzerinde gözümüz yok ama kimse bizi de rahatsız etmesin" sözlerine yer veren Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka yok. Yok paralel devletmiş, şu devletmiş, bu devletmiş. FETÖ'nün de burada vardı temsilcileri, çoğunu da iyi tanırım. Bunlar bize çok sırnaşırlardı, bizi bile aldattılar, çok iyi takiyye yaparlardı. Çünkü namus meselesi çok önemli. Bunlarda ahlaksızlık, adilik her şey vardı ama şimdi kodesteler. Kaçan kaçtı, kaçmayanlar da kodeste. Çünkü bu ümmeti böldüler, ümmeti parçaladılar. Onlara bunu rahat bırakmayacağız üzerine üzerine gidiyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ben sizden bir şey rica ediyorum bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

"İnlerinde bulup yargıya teslim edeceğiz"

"Türkiye'nin son dönem siyasi tarihindeki birçok karanlık ve kanlı hadisenin gerisinde Feto aklı, FETÖ'cülerin parmak izi vardır." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kendi kafası o kadar çalışmaz ha, onu da bilin. Akıl, o değil. Onun arkasında. Yani sufle ediyor, o yazıyor ve konuşuyor. Milletimizi birbirine düşürmeye çalışan provokasyonların çoğunun planlayıcıları, uygulacıları bu örgüt mensuplarıdır. Pensilvanya'daki şarlatanın bunlara fısıldadığı... Ne diyor 'Bahar yakın' diyor, o baharlar var ya işte onlar hiçbir zaman gelmeyecek. Nereye gizlenirlerse gizlensinler, sırtlarını kime dayarlarsa dayasınlar bu millete ihanet edenlerin hepsini saklandıkları inlerinde bulup yargıya teslim edeceğiz."

Erdoğan, "Elbette insanlarımızın manevi dünyasında önemli yeri olan gönüllü kuruluşlarımızın, vakıflarımızın, derneklerimizin başımızın üzerinde yeri vardır. Elbette ülkemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumlar, mağdurlar ve ihtiyaç sahipleri için gece gündüz demeden koşturan hayır kurumlarımızı el üstünde tutacağız. Ancak hiçbir yapının kendi tebliğ, eğitim, hayır sınırları dışına çıkıp devlet, siyaset, ticaret ve sivil toplum alanında tahakküm kurmaya yönelik gayretlerine de göz yummayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili şunları söyledi:

"1 milyon taşeron çalışanını adaletimizin gereği olarak dahil ettik. Biz ne aldanan ne aldatan olacağız. 2002den önce demiryollarımızın durumu içler acısıydı. Bir çivi dahi çakılmamıştı. Demiryolu yenilemesi yaptık. Uşak'a bir yüksek hızlı tren garı inşa edeceğiz. Havayolu halkın yolu olacak dedik. Bunu yaptıkmı yaptık. Benim vatandaşlarım uçaklarla gidip gelebiliyor. Uşak'a toplam 725 milyon lira tarımsal destek verdik. Yaptığımız bu yatırımlar ve destekler sayesinde Uşak bölgesinin parlayan yıldızı oldu. Topyekün kalkınma hamlesini hep birlikte devam ettireceğime inanıyorum. "

Kaynak: AA