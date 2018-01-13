Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları darmadağın edeceğimizi görecekler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Elazığ'da partisinin 6. Olağan İl Kongresinde konuştu.

Erdoğan, terör örgütünü Türkiye'de eylem yapamaz hale getirince bu defa güney sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturma çabasıyla karşı karşıya kalındığını belirterek, "İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı da başlarına yıkacağız, bu böyle biline." dedi.

'Tepesine kendi ülkenizin bayrağını dikince hakikatler ortadan kalkmıyor'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristin üzerine üniforma giydirince, barındığı binanın tepesine de kendi ülkenizin bayrağını dikince hakikatler ortadan kalkmıyor. Bölgeye getirilen binlerce tır ve uçak dolusu silahın bir kısmı daha şimdiden karaborsada satılmaya, bir kısmı da bize karşı kullanılmaya başlandı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları bir haftada nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler. Dün Cerablus’tan El Bab’a kadar 3 bin DEAŞ’lıyı imha etmiştik, yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha imha ederiz.https://t.co/iak3mDPJ3q pic.twitter.com/Xwn39Kem4w — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Ocak 2018

'Bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler'

Erdoğan, "Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. Amerika kendini kaldırıp ve kandırıp yılan çukuruna atmakta bu kadar ısrarcıysa kendisi bilir. Biz, kendi başımızın çaresine bakarız. Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları Allah’ın izniyle, bir haftayı bulmaz, nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler." ifadelerini kullandı.

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'Biz bu fitne çukurunu kapatmakta kararlıyız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dün Cerablus’tan El Bab’a kadar olan hatta 3 bin DEAŞ’lıyı imha etmiştik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha buralarda imha ederiz. Öyle veya böyle, biz bu fitne çukurunu kapatmakta kararlıyız."

Ayrıntılar gelecek...