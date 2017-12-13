Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle görüşmeleri sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için İstanbul'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

18.30'da başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Sudan Devlet Başkanı El Beşir ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü.