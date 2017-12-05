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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taşeron düzenlemesiyle ilgili, "Kamu kurumlarında ve belediyelerdeki taşeron işçilerimiz çalıştıkları yerlerde istihdam edilecek." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan taşeron müjdesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Yaklaşık 900 bin taşeron kadrosunda çalışanlar için beklenen müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taşeron düzenlemesiyle ilgili, "Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin işçimiz çalıştıkları yerlerdeki belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam edilecekler. 23 bin mevsimlik işçilerin halen en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 8 ay 29 güne kadar çıkartılabilecek." ifadelerini kullandı.  

Kamuda ki 4C statüsünde çalışanların 4B kadrosuna alınacağını belirten Erdoğan, "Böylece kamuoyumuzda uzun zamandır tartışılan bu meseleyi kökten çözmüş oluyoruz. Bu aradaki komisyonlar, taşeronlar tamamen ortadan kalkıyor. İşçi kadrosuyla görev alıyorlar. Belediyelerde de iktisadi teşekküllerinin personeli olarak göreve devam ediyor." dedi. 

Taşeron düzenlemesinin ayrıntılarını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise “Özel sözleşmeli, geçici, bir yıllık, üç yıllık değil, sürekli işçi kadrosuna geçiriyoruz. Yaş sınırı, eğitim şartı, asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmayacak. Bugün bu sabah itibariyle, kamuda çalışan taşeron işçi kardeşlerimiz bundan sonra kadrolu işçi olacak.” açıklamasında bulundu. 

Bakan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

“Mevsimlik işçilerin 5 ay 29 güne kadar olan çalışma sürelerinin 4 aya kadar daha uzatılmasını sağlıyoruz. 4/C kapsamında çalışanları 4/B kadrosuna alıyoruz. Belediye ve il özel idarelerinde taşeron olarak çalışanlar il özel idarelerin ve belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecekler.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: taşeron, son dakika, kamu, cumhurbaşkanı erdoğan
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