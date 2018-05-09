Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "nükleer anlaşma" değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN International'dan Becky Anderson'ın dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

"Karar tüm dünyayı etkileyecek"

ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararını değerlendiren Erdoğan, "Bu anlaşmanın yapılamaz denilenin yapılmış olması, yıllarca süren olumsuzluğun olumlu bir hale dönüşmesi umutlarını artırmıştı. Bunun bir anda ters istikamette gelişmesi sadece bölgeyi değil tüm dünyayı ve küresel ekonomiyi etkileyecek. Amerika Birleşik Devletleri bundan menfaatlenebilir ancak bir çok ülke bundan ciddi anlamda rahatsızlanacağı için daha büyük darbeler deneyebilir. Neden daha büyük krizlere yol açıyoruz?Başka krizlere ihtiyacımız yok." dedi.

"İran yaptığı anlaşmadan taviz vermeyecektir"

Becky Anderson'ın 'ABD ve İran arasındaki krizin yol açabileceği en büyük risk nedir?' sorusuna Erdoğan, "Burada bana göre kaybeden Amerika olur. İran yaptığı anlaşmadan taviz vermeyecektir, sadık kalacaktır. Amerika kaybedecektir çünkü yaptıkları anlaşmaya sadık kalmıyorlar. Uluslararası anlaşmalar istediğiniz zaman bozup istediğiniz zaman yapabileceğiniz anlaşmalar değildir. İmzalar atılmışsa sadık kalınmalıdır."dedi.

Kaynak: TRT Haber