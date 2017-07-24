Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Antlaşması mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 94'üncü yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Antlaşmanın, Cumhuriyetin kurucu belgesi olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Ülkemiz, dün olduğu gibi bugün de varlığına kasteden çeşitli saldırılara karşı bir beka mücadelesi yürütmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında 15 Temmuz darbe girişimine de dikkat çekti.

Kanlı darbe girişimi karşısında sergilenen direnişin, milletin ne kadar kararlı olduğunu; vatanı korumak için neleri göze alabileceğini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Erdoğan,

“Asker elbisesi giymiş teröristler eliyle gerçekleştirilmek istenen işgal teşebbüsüne karşı 80 milyonun bütün fertleri kenetlenmiştir” ifadelerini kullandı.