Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerbela mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kerbela mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı Kerbela mesajında, "Aşure gününün islam alemi ve tüm insanlık için huzura, barışa, refaha ve hayırlara vesile olmasını diliyor, tutulan Muharrem oruçlarının kabul ve karin olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti "Kerbela olayından alınacak derslerle birlikte, gönüllerimizi kerbela çölü olmaktan kurtarmak için her zaman kardeşliğe, uhuvvete, kenetlenmeye ve muhabbete ihtiyacımız olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. 1378 yıl önce yaşanan Kerbela olayında, çeşitli işkencelere maruz bırakılarak şehit edilen Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin'le birlikte Ehl-i beyt mensuplarını rahmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.