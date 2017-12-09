Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 69. yıl dönümü vesilesiyle başta vatandaşlar olmak üzere, dünyanın İnsan Hakları Günü'nü kutladı.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ilk imzalayan ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin, aynı zamanda BM'nin temel insan hakları sözleşmelerine taraf olduğunu belirten Erdoğan, "Kanunlar önünde bireylerin eşitliği ve ayrımcılığa uğramamaları ilkelerine dayanan insan haklarına saygının, Türkiye Cumhuriyeti'nin değiştirilemez niteliğidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin son 15 yılda çok farklı alanlarda hayata geçirdiği reform ve düzenlemelerle bu temel niteliğini daha da pekiştirdiğine işaret eden Erdoğan, vatandaşların inançlarını yaşamalarının önündeki engellerin kaldırıldığını, darbe dönemlerinin vesayet izlerinin silindiğini, devletle vatandaş arasındaki bağın daha da güçlendirildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, günümüzde demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılması noktasında tarihinde hiç olmadığı kadar rahat bir ülke olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milletimizin demokratik kazanımlarını, bağımsızlığını, hak ve özgürlüklerimizi gasp etmeyi amaçlayan 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin akamete uğratılmasının sebeplerinden birisi de budur. Türk milleti, 251 şehit pahasına gösterdiği kahramanca direnişle sadece iradesine değil, aynı zamanda demokrasiye de sahip çıkmıştır."

Günümüzde dünyanın farklı köşelerinde, hayat hakkı başta olmak üzere, insanların temel hak ve özgürlüklerini kullanmalarına en büyük tehdidin terör örgütlerinden geldiğine işaret eden Erdoğan, "DEAŞ, FETÖ, PKK, YPG, Boko Haram, El Şebab gibi eli kanlı çeteler, işledikleri cinayetler ve döktükleri masum kanıyla insanlığın en büyük düşmanıdır. Türkiye, hiçbir ayrım yapmadan, hukuk ve demokrasi içerisinde, terörle mücadelesini kararlı bir şekilde yürütecektir." ifadesini kullandı.

"Tepkisiz kalınan her zulüm, zalimi daha da pervasızlaştırır"

Demokrasinin beşiği iddiasındaki ülkelerde dahi ayrımcılığın, kültürel ırkçılığın ve hak ihlallerinin arttığına şahit olunduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"İslam düşmanı ve yabancı karşıtı akımlar, batılı ülkelerde giderek siyasetin merkezine oturuyor. Dili, dini, rengi ve kültürü farklı olduğu için milyonlarca insan ötekileştiriliyor, baskı ve şiddet görüyor. Arakan'da Müslümanların maruz kaldığı vahşet karşısında sergilenen kayıtsızlık, bunun en son örneğidir. Unutmayalım ki sessiz ve tepkisiz kalınan her zulüm, zalimi daha da pervasızlaştırır. Görmezden gelinen her trajedi, yenilerinin habercisi demektir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şuuruyla hareket eden Türkiye, sınırları içinde olduğu gibi dışında da adaletin, barışın, hak ve özgürlüklerin yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir. Algı operasyonlarına prim vermeden Filistin'den Suriye'ye, Asya'dan Afrika'ya kadar tüm mazlum ve mağdurların yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kalbi duygularla kutluyor, bu müstesna günün milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA