Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Bilge Kral' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 14. yılı nedeniyle "Bilge Kral" Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç için mesaj yayımladı.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Bugün yakın tarihin en önemli şahsiyetlerinden birinin, bilge lider, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in 14. vefat yıl dönümü. Kardeş Bosna-Hersek halkına yaptığı liderlik ve hizmetlerle gönüllerde ayrı bir yere sahip olan Aliya'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA