Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bedelli askerlik' açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

"Bedelli askerlikteki 21 günlük süre sosyal medyada hala tartışılıyor. Bu sürenin düşmesi gibi bir ihtimal var mı?" sorusuna Erdoğan, "Tartışılır, bir şey yok. 21'den aşağı düşme yok, 21. 28 malum 21'e düşürüldü, bunu yaptık. Ayrıca süre olarak da yaş noktasında asgari 25 yaş ama azamisi 38 olarak ifade edilmişti. Şimdi 38'i kaldırıyoruz, önü açık." karşılığını verdi.

"İhtiyaç kalmayacak şekilde düzenleme yapılıyor"

Askerlikteki bakaya olayını tamamen kaldırmak istediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Orada da öyle bir sınır olmayacak. Ödemesini yapanlar da çürük noktasında da böyle bir engelle karşı karşıya olmayacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir daha bedelliye ihtiyaç kalmayacak mı?" sorusu üzerine, "İhtiyaç kalmayacak şekilde o düzenleme de yapılıyor." dedi.

"Zorunlu askerlikte bir değişikliğe mi gidilecek?" sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, "Zorunlu askerlik... Bu millet dedi ki asker..." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zorunlu süresi mi kısalır?" sorusunu, "O konuda şu andaki mevcut durum aynen devam ediyor. Bu konularla ilgili Milli Savunma Bakanlığımız gerekenleri yapıyor." şeklinde yanıtladı.

Türkiye'ye F-35 teslimatı

"ABD Kongresinin üzerinde uzlaşmaya vardığı bir tasarı var. Tasarıda F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının durdurulması da yer alıyor. Bu kararı nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konu biliyorsunuz, tamamıyla ABD Başkanının, oradan geçtikten sonra tasarrufunda olan bir şeydir. Sayın Trump, Brüksel'deki görüşmemizde, yazılı olarak yaptığı açıklamasını da bize gösterdi, böyle bir şey söz konusu değil. Biz şu ana kadar 900 milyon dolar ödeme yaptık. İki tanesinin teslimatı da orada bize yapıldı. Şimdi orada bizim pilotlarımız eğitim uçuşlarını da yapıyorlar. Biz, bu noktada herhangi bir olumsuz endişe taşımıyoruz."

"Mesut'un yanında yer aldıklarını ifade ediyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mesut Özil'in kendisine yapılan ırkçı saldırının ardından aldığı kararı nasıl değerlendirdiğinin" sorulması üzerine ise dün gece Mesut Özil'le görüştüğünü söyledi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mesut'un bu açıklaması, takındığı tavır tam millidir ve yerlidir, her türlü takdirin üzerindedir. Ben gözlerinden öpüyorum. Çünkü, Alman Milli Takımı'na bu denli her şeyini veren ve başarılarında onun da katkısı olan bir gence böyle bir ırkçı yaklaşım, dininden dolayı böyle bir yaklaşım; bunlar hakikaten kabul edilebilir bir şey değil.

Kaldı ki kökeni itibarıyla Türk olan Mesut'la, İlker'le, Cenk Tosun'la Londra'da resim çektirmeme tahammül edemeyen bu anlayışı, neyle izah edeceksiniz? Bu hazımsızlıktır. Bunu da zaten hakikaten, yerli yerine oturmuş olan siyasetçiler takdir ediyorlar. Onlar da Mesut'un yanında yer aldıklarını ifade ediyorlar."

Kaynak: AA