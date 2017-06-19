  • 19 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yollar yürümekle aşınmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları iftar programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yollar yürümekle aşınmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları iftar programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'nin tepki yürüyüşünü eleştiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şimdi birileri yürüyor, sokak, cadde filan. Aynen Demirel'in dediği gibi 'Yollar yürümekle aşınmaz.' Bunlar da tabii bu yolları yürümekle aşındıramayacaklar ancak ellerindeki 'adalet' levhalarını, levhalar bile utanır bunlardan, istismarla adalet aranmaz. Siz bu ülkede, parlamentonun kahir ekseriyetine sahip olan AK Parti'nin kapatılması davalarının açıldığı o günlerde 'Ankara'da da yargıçlar varmış' diye sokaklara dökülen adamlarsınız. Şimdi kalkıp utanmadan, sıkılmadan AK Parti'yi adaletsizlikle veyahut da adalet noktasındaki sıkıntıları yaşayanların yanında yer almamakla suçluyorsunuz. Karar yargınındır, yargının verdiği bu karara da saygı duymak zorundasınız."

"Biz, ülkemizin karışmasını istemiyorduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle devam etti:

"Biz, ülkemizin karışmasını istemiyorduk. Biz, ülkemizi hendeklerle, çukurlarla aşanlar gibi her tarafı bombalarla, şunlarla, bunlarla tehdit edenler gibi, işte şimdi de bu beyefendiler gibi sokaklara dökülmek suretiyle her tarafı tahrik etmek suretiyle, biz kendimize bir demokrasi mücadelesi tesis etmedik. Tam aksine demokrasiyi, hukuk standartları içinde mücadeleyi vererek yürüttük, tesis ettik."

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ak parti kadın ve gençlik kolları iftar programı
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