Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarından itibaren koşturmaya başlıyoruz

Türkiye bir kez daha "Erdoğan" dedi. 13 seçimden zaferle çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplam 64 ilde %52.51 oy oranıyla yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

"Birazdan Ankara'da balkondayız"

Sandıktan zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaptı.

Twitter hesabından da balkon konuşmasını, "Birazdan Ankara'da balkondayız." diyerek duyurdu.

Birazdan Ankara’da balkondayız. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 24 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Ameliyata girinceye kadar doktorlarla, ailesiyle konuştum"

- Hiç endişeniz olmasın beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Sadece Allah'ın huzurunda ruküda ve secdede eğildik. Aslında biraz daha erken saatlerde sizle birlikte olacaktım ancak İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı konutunda yaşanan kazada bir evladımız kaza geçirdi. Onu ameliyata girinceye kadar doktorlarla, ailesiyle konuştum. Sonrada Ankara'ya geldik. Gereken müdahaleler yapılıyor. Şuanda ameliyatta.

"Vesayete karşı mücadele ettik, Türkiye'ye çağ atlattık"

- Sevdanız, desteğiniz, kardeşliğiniz için havalimanında buraya yol boyu binlerce kardeşimin karşılama töreniyle her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizler 3 Kasım 2002 Kasım seçimlerinde yanımızdaydınız. Bizi iktidara taşıdınız. Durmak yok yola devam dediniz. Bu şarkı burada bitmez dediniz. Sizler 22 Temmuz 2007 seçimlerinde vesayete karşı mücadele ettik. 12 Haziran 2011 seçimlerinde yanımızdaydınız. Türkiye'ye çağ atlattık.

"Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenlere derslerini verdik"

- Gezi olaylarında 17-25 Aralık olaylarında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yanımızdaydınız. Vandallara, ihanet çetelerine karşı koyduk. 2015 seçimlerinde yanımızdaydınız. Ellerini ovuşturarak Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenlere derslerini hep birlikte verdik. 15 Temmuz darbe girişiminde buradaydınız. Genel Merkezi'mizi işgale gelmek isteyenler oldu Külliye'nin çevresindeyiniz.

"ABD'deki oylardan ana muhalefete baya oy gelmiş"

- Nerede bir darbeci varsa hepsinin karşısında oldunuz. FETÖ ihanet çetesine ve onlarla birlikte hareket edenlere sokakları hep birlikte dar ettik. Ülkemizi, ezanımızı, bayrağımızı, namusumuzu darbecilerin pençesinden kurtardık. ABD'ye kaçtılar. ABD'deki oylara bakıyorum. Oradaki oylarda oradan ana muhalefete baya oy gelmiş. Halep oradaysa arşın sandıkta. Sizler 16 Nisan halkoylamasında sandıktaki iradenizle bizim yanımızdaydınız. 24 Haziran seçimlerinde yine yanımızda oldunuz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'daki oylara bakıyorum, oradan ana muhalefete bayağı oy gelmiş. Halep oradaysa arşın sandıkta.https://t.co/nXnbGE6IzN pic.twitter.com/D4QbwQmfEE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Haziran 2018

"Türkiye demokrasiye ne kadar önem verdiğini gösterdi"

- Bu seçimin galibi demokrasidir. Milli iradedir. Milletimizin kendisidir. 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir. Türk siyasi tarihinin en yüksek katılımlı seçiminde demokrasi şölenine katılan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Tarih yazıyorsunuz. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere seçimler bizdekinin yarısını bile bulmayan katılımlarla yapılıyor. Türk milleti sandıkta iradesine sahip çıkarak demokrasiye haklarına ve özgürlüklerine ne kadar önem verdiğini tekrar gösterdi.

"En yakın arkadaşımızla aramızdaki fark 20 puanın üzerinde"

- Dün darbecilerin tanklarını toplarını silahlarını çıplak elleriyle durduran bu millet bugün aynı ellerle istiklaline sahip çıkmıştır. Türkiye 24 Haziran gecesini bu sabah olduğundan çok daha güvenle bakarak tamamlayacaktır. YSK az önce bu seçimin galibinin Erdoğan olduğunu açıkladı. En yakın arkadaşımızla aramızdaki fark 20 puanın üzerinde. 22 puan. Şahsıma iffitakıma ve partime güvenen tüm kardeşlerime milletime şükranlarımı sunuyorum.

"Bahçeli'ye, Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenlere teşekkürler"

- Cumhur İttifakı'nın bir diğer kanadı olan MHP'nin Genel Başkanı Bahçeli ve tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Yazıcıoğlu'nun yadigarı alperenlere teşekkür ediyorum. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Türkiye bu seçimde partilerin ittifak tecrübesini de yaşamıştır.

"Milletimizin sandıkta verdiği mesajı da aldık"

- Hem partiler hem ülkemiz açısından hayırlıdır. Hem şahsımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı hem milletvekili adaylığı için çalışan AK Parti'nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Gece demediniz gündüz demediniz koştunuz koşturdunuz, çabaladınız. Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Çok çalışacağız. Önümüzdeki dönem tüm bu eksikliklerimizi tamamlayacağız. AK Parti'yi milletimizle kurduk, getirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem milletimizin karşısına tüm bu eksiklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olunuz.https://t.co/nXnbGE6IzN pic.twitter.com/YfOJXYto4m — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Haziran 2018

"Yemin töreninin ardından programımızı uygulayacağız"

- Bugünden sonra da gözümüz ve kulağımız yine milletimizde olacaktır. Hemen yarından itibaren, milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz. Yeni yönetim sistemimizle ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık. Meclis toplanıp yeminimizi yapana kadar çalışmaları tekrar gözden geçirecek ve kemale erdireceğiz. Yemin töreninin hemen ardındanda bakanlarımızı bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulayacağız.

"Milletimizin tercihi kavgadan yana değil hizmetten yana oldu"

- Türkiye'nin kaybedecek tek bir anı yok. Türkiye bir demokrasi imtihanını da tüm dünyaya örnek olacak şekilde geride bıraktı. Milletimizin tercihini kavgadan yana değil hizmetten yana oldu. Kazanan demokrasimiz, hizmet siyaseti, milli iradenin üstünlüğü, Türkiye, Türk milleti, bölgemizdeki tüm mağdurlar, dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur. Sizlerin güvenine karşılık verebilmek için daha çok ter dökeceğiz, mücadele vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanan Türkiye, Türk milleti, bölgemizdeki tüm mağdurlar, dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur.https://t.co/nXnbGE6IzN pic.twitter.com/p6CZMuzUr0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Haziran 2018

"Terör örgütlerinin üzerine kararlılıkla gideceğiz"

- Sandıkta bize verdiğiniz güçle ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Terör örgütlerinin üzerine kararlılıkla gideceğiz. Ezanlarımız çok daha huşu ile okunacak. Her bir vatandaşımızın huzurunu refahını ileriye taşıyacağız. Türkiye tercihini demokrasisine sahip çıkmaktan, reformlarını devam ettirmekten kullanmıştır. Büyümeden, gelişmeden, kalkınmadan, dünyanın itibarlı, onurlu, sözü geçen bir ülke olmaktan kullanmıştır.

"Kem gözle bakanlara dimdik duracağımızın ifadesidir"

- Türkiye tercihini PKK'dan FETÖ'ye kadar tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmekten kullanmıştır. Bu sonuçlar Suriye topraklarını özgürleştirmeye, eve dönüş yollarını açmaya devam edeceğimizin göstergesidir. Türkiye'nin tüm mazlumlarının elinden tutmaya devam edeceğinin göstergesidir. Ülkemize kem gözle bakan terör örgütlerinden küresel çıkar çevrelerine kadar herkesin karşısında dimdik durulacağının ifadesidir. Milletimiz bu seçim sonuçlarıyla o kadar farklı mesajlar vermiştir ki siyaset bilimciler çalışsa bunu zor çözer.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sonuçlar ülkemize kem gözle bakan terör örgütlerinden küresel çıkar çevrelerine kadar herkesin karşısında dimdik durulacağının ifadesidir.https://t.co/nXnbGE6IzN pic.twitter.com/NmvAZbK3KP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber