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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan 15 Temmuz Şehitliği'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliğine ziyarette bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırımdan 15 Temmuz Şehitliğine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliğine ziyarette bulundu.

Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliğine ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım geldi. Yıldırım, ziyaret için şehitliğe gelen vatandaşları selamladı, çocuklarına oyuncak dağıttı. Yıldırım daha sonra, şehitlik girişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı.

Karşılamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra şehitliğe geçti.

Bu arada, ziyaret dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Anma dolayısıyla şehitliğe ziyarete gelen çok sayıda vatandaş da "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Başbakan Yıldırım, 15 temmuz, darbe girişimi, fetö, PDY, 15 temmuz şehitliği
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