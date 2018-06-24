Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye demokratik devrimi gerçekleştiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandıktan sonra, basın mensuplarına yaptığı açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Öncelikle sandık kurulumuzun tüm değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Az önce de öğrendiğim kadarıyla şu an itibarıyla 150'yi aşkın bir seçmenin oy kullandığını öğrendik. Demekki katılım iyi görünüyor. Türkiye genelinden aldığım bilgiler katılımın yüksek olduğunu söylüyor. Dünyada en gelişmiş ülkelerde bile yüzde 30'lara düşen katılımın olduğu seçimlerde Türkiye bunların hepsini aşmış vaziyette. Son seçimlerde yüzde 85'i aşan katılımın Türkiye'deki demokrasinin olgunluğun ne denli ileride olduğunu gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye genelinde seçimlere katılım iyi görünüyor. #Seçim2018 pic.twitter.com/8cwrr7PAFT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Haziran 2018

"Türkiye çıtayı ciddi manada yükseltiyor"

Bu seçimle beraber Türkiye adeta bir demokratik devrimi gerçekleştiriyor. Başkanlık sistemine geçişimiz ilk defa tabiki bizlere nasip oluyor. Başkanlık sistemi ile birlikte Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmada çıtayı ciddi manada yükseltiyor. Ülkemiz bundan sonraki süreci bürokratik oligarşiye hiç takılmadan çok daha rahat bir şekilde sürdürecektir. Tüm vatandaşlarımın katılımının yüksek olmasının bir hassasiyet olduğuna inanıyorum. Tüm milletime en kalbi duygularla selam, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.

Şu ana kadar ciddi bir sıkıntının Türkiye genelinde olmadığını öğrendik. Hayırlı olsun, milletimiz için de inşallah yeni bir dönemin başlangıcına vesile olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bu seçimle beraber Türkiye adeta demokratik bir devrimi gerçekleştiriyor. #Seçim2018 pic.twitter.com/vEleFJXq2n — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber