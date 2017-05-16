Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı Blair House'dan ayrılarak geldiği Beyaz Saray'da tören kıtası tarafından karşılandı. Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra şeref defterini imzaladı.

Erdoğan ve Trump baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Oval Ofis'e geçti.

Trump, görüşme öncesinde yaptığı kısa açıklamada, "Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var ve bunu daha da iyi hale getirmek istiyoruz." dedi. Türk Amerikan ilişkilerini ilgilendiren konularda zor ve uzun müzakereler yapacaklarını söyleyen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti için teşekkürlerini iletti.

Erdoğan-Trump görüşmesi TSİ 19.45'te başladı.