Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi buluşmanın detaylarını anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray ziyaretinin ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD temaslarının perde arkasını anlattı. Erdoğan, Trump ile ilgili izlenimlerini de paylaştı.

Erdoğan ve Trump'ın buluşmasında öne çıkan başlık, Suriye ve PYD/YPG terör örgütüydü. Erdoğan Trump'a net konuştu ve şunları kaydetti;

"Özellikle YPG PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde varılan mutabakata kesinlikle uygun değildir."

'YPG/PYD’den bir saldırı olursa hiç kimseye sormadan vururuz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu hakkındaki düşüncelerini açıkça ifade ettiklerini belirterek, şunları ekledi;

"YPG ve PYD’den Türkiye’ye olabilecek herhangi bir saldırı olursa hiç kimseye sormadan angajman kurallarını uygularız. Bunu da açıkça söyledik.

'Bırakın terör örgütlerini, gelin terörle mücadeleyi beraber yapalım'

ABD'ye terörle mücadele konusunda birlikte hareket etmek istediklerini ifade ettiklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Münbiç’te de Rakka’da da DEAŞ’ı bitirdiğiniz zaman oralara kim yerleşecek? Oraların yerli halkı kim? Araplar. Peki oraları siz Kürtlerle mi dolduracaksınız? O zaman Araplarla Kürtleri vuruşturacaksınız demektir. Temenni ederim ki gerek Münbiç gerek Rakka’da terörle mücadele isabetli bir adımla bitsin, tamamlansın. Türkiye olarak biz de kendi sorumluluk alanımızda terörle mücadele için gerekenleri yapacağız. Bir kuşak oluşturulmasına müsaade etmeyeceğiz."

'Suriye konusunda Türkiye'nin kapısını çalacaklar'

Cumhurbaşkanı öngörüsünü de paylaştı. Suriye konusunda ABD'nin Türkiye'nin kapısını çalacağını söyledi.

Erdoğan şunları ekledi;

"Ben Suriye konusunda kapımızı çalacaklarına da inanıyorum. Şu an Rakka’yı kuşatmışlar. Neler olacağını göreceğiz. Ama bölgede Türkiye arazide mutlaka olacak. Suriye’de de Irak’ta da olacak. Karar mercii olarak da Türkiye işin dışında tutulamaz."

'FETÖ'yle ilgili süreç de ele alındı'

Erdoğan görüşmede, FETÖ ile ilgili değerlendirmelerin de yapıldığını söyledi. Erdoğan, "Trump’ın daha farklı bir havası var. Obama’dan farklı görünüyor. Belli ki onun da zihninde bazı soru işaretleri oluşmuş." dedi.

FETÖ meselesinde FBI’ın özel bir soruşturma komitesi oluşturmasını, çalışma grubu kurmasını talep ettiklerini belirten Erdoğan'ın gündeminde Putin'in YPG açıklamaları da vardı.

Erdoğan, şunları kaydetti;

"Mesele Kürtlerle çalışıp çalışmamak değil. önemli olan terör örgütüyle ilişki içerisinde olunmamasıdır. Muhataplarımıza bunlara silah veriyorsunuz, elimizde belgeler var, füzelerin fotoları var diyoruz. Kabul etmiyorlar. biz de bunları önlerine koymaya devam edeceğiz."

'Trump, düşündüklerini söylemekten çekinmeyen, net bir insan'

Cumhurbaşkanı izlenimlerini de paylaştı. Şunları ekledi;

"İş dünyasından gelen bir insan olması hasebiyle pratik bir havası var. Ben kararlı bir havada gördüm kendisini. Görebildiğim kadarıyla düşündüklerini söylemekten çekinmeyen ve de net bir insan." TRTHABER