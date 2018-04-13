Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de havanın yumuşaması gibi bir durum söz konusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma Namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Öncelikle Miracımızın milletimiz ve tüm İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah insanlığın birliğine kurtuluşuna vesile olur diyoruz.

Suriye'de ABD-Rusya restleşmesi

Gerek sayın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerek sayın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığımız görüşmeler tabi ağırlıklı olarak Suriye içerikliydi ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Suriye'de bir an önce barışın temini noktasında neler yapılabilir? Bunları görüşme fırsatımız oldu. Tabi bunları ele alırken görüşürken üzerinde ısrarla durduğumuz konu, bölgedeki şu suların ısınmasının doğru olmayacağını ve barışın tesisiyle birlikte bölgede özellikle yaşanan bu trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu. Son dönemde tabi Doğu Guta'da ki gelişmeler ve ardından Duma'daki gelişmeler bunlar can yakıcıydı. Bunların tabi bende video çekimleri vardı. Bu video çekimlerini özellikle Putin'in göndermiş olduğu özel temsilciye görüştüm bunları verdim. Sadece telefon görüşmemizle süreci değerlendirmedik. Gelen özel temsilciyle de bunları konuştuk görüştük.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerek Sayın Putin'le, gerek sayın Trump'la yaptığımız görüşmelerde, bölgede yaşanan trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu.https://t.co/pSLoKtvXdj pic.twitter.com/oqdN5wnkLt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Nisan 2018

"Kimyasal silahlar uluslararası yasalarda çok farklı"

Bir şeyin üzerinde ısrarla duruyorum. Kimyasal silahlar uluslararası yasalarda çok farklı bir zemine her ne kadar oturuyorsa da biz bunu değerlendirirken konvansiyonel silahları bir kenara koyamayız. Kimyasal silahlarla mı daha çok insan ölüyor veya öldürülüyor, yoksa konvansiyonel silahlarla mı daha çok insan ölüyor veya öldürülüyor? Tabii ki kimyasal silahlarla ölümler gerçekten bir fecaat, bir felaket ama öbür tarafta da konvansiyonel silahlarla varil bombaları yağdığı zaman insanlar, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmiyor ki hepsini de acımasızca öldürüyorlar. Bütün bunlar karşısında biz başta Amerika olmak üzere Rusya, tüm koalisyon güçlerinin burada hassasiyetini istedik, istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Guta ve Duma'daki gelişmeler gerçekten can yakıcıydı.https://t.co/pSLoKtvXdj pic.twitter.com/Ilq5GnM2ES — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Nisan 2018

Bütün bunlar karşısında biz başta Amerika olmak üzere Rusya ve tüm koalisyon güçlerinin burada hassasiyetini istedik, istiyoruz ve şu andaki son gelişmeler sanki biraz havanın yumuşaması gibi bir durum söz konusu. Görüşmelerimiz devam ediyor, devam edecek. devam edecek. Meseleyi aslında bir an önce barışla noktalamak havayı yumuşatmak.

[Suriye'de ABD - Rusya restleşmesi] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Havanın yumuşaması gibi bir durum söz konusu.https://t.co/pSLoKtvXdj pic.twitter.com/nTXadFU5pW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Nisan 2018

"Mücadelemiz kesinlikle teröristlerle olan bir mücadeledir"

Bizim ise biliyorsunuz şu anda Suriye'nin kuzeyinde Afrin başta olmak üzere daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'yla yürüyen sürecimiz de kararlı bir şekilde yürüdü, yürüyor. Bizim mücadelemiz kesinlikle teröristlerle olan bir mücadeledir, bir işgal hareketi değildir. Bunu da bütün Batı'nın dünyanın bilmesi lazım.

Kaynak: TRT Haber