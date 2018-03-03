Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivillerin Şam'a gönderilmeleri ejderhaya teslimi demek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika turunu tamamladı.

Senegal'in Başkenti Dakar'da gazetecilerin soruların yanıtlayan Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerden Kıbrıs'a kadar birçok konuda açıklama yaptı.

"Yaralıların getirilmesi konusunda mesafe kat edilemedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Erdoğan sayesinde Doğu Guta’daki siviller tahliye edilebildi" sözleri anımsatıldı.

"Putin'den Doğu Guta'ya insani yardım konusunda, yaralıları oradan tahliye konusunda bize yardımcı olunmasını istedim. 'Tahliye edilenleri biz alalım ülkemizdeki hastanelerimizde bunların tedavilerini yaptıralım' dedim. O da buna olumlu bir yaklaşım gösterdi. Ama bu isteğimizle ilgili maalesef bir mesafe kat edilemedi. Çocukların ve kadınların tahliye edilerek Şam’a gönderildiklerine dair haberler var. Ama Şam'a gönderilmiş olmaları, ejderhaya teslim edilmeleri anlamına gelir.”

"Afrin olayında Rusya'yla bir sıkıntımız yok"

Erdoğan, Afrin harekatının ardından Türkiye- Rusya ilişkilerinin geldiği noktayı değerlendirdi.

"Afrin olayında Rusya'yla bir sıkıntımız yok. İdlib'de gözlem noktaları oluşturma sürecimiz de devam ediyor. Şu ana kadar sekiz gözlem noktası oluşturduk. Önümüzdeki süreçte, Soçi'deki üçlü zirvenin benzerini İstanbul'da yapacağız. Bu ve benzeri konuları orada da değerlendirme imkanımız olacaktır."

"ABD'nin sözleri henüz fiiliyata yansımış değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ABD'den gelen, "YPG'yi Münbiç'ten çekeceğiz. YPG'yi müttefik olarak görmüyoruz" açıklamaları da soruldu.

"Obama döneminden beri, Münbiç'te kalmayacaklarını, oraya girmiş olanları çıkaracaklarını, Fırat'ın doğusuna çekeceklerini söylüyorlar. Telefonlarda ve ikili görüşmelerde bize hep bunun sözünü vermiş olmalarına rağmen, fiiliyatta YPG'yi oradan çıkarmadılar. Şu an Trump ve ekibi de aynı şeyi söylüyor. Ama sözler henüz fiiliyata yansımış değil."

"Kimden ne alacağımızı başkalarına soracak değiliz"

Rusya'dan alınacak S-400 füzeleri konusunda yaşanan tartışmaları da değerlendiren Erdoğan şunları söyledi:

"NATO üyesi Yunanistan da Rusya’dan S-300 füzeleri aldı. Yunanistan'a yaptırım mı uygulandı? Kaldı ki ülkemizin güvenliği ile ilgili meselelerde kimden ne alacağımızı başkalarına soracak değiliz."

"Adada birilerinin tek taraflı hareket etmesini kabul edemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede Kıbrıs konusunun gündeme geldiğini söyledi.

"Adada birilerinin tek taraflı hareket etmesini kabul edemeyiz. Orada bulunacak petrol ve doğalgazda, Kıbrıs’ın kuzeyinin de güneyinin de hakkı var."

Kaynak: TRT Haber