  • 23 HAZIRAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.679
    EURO 5.455
  • BIST 95852.11
    ALTIN 190.926
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi son mitingini yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi son mitingini yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan'da seçim öncesi son mitinginde halka hitap etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi son mitingini yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyupsultan'da gerçekleştirilen AK Parti mitinginde halka seslendi.

Erdoğan, "Kampanyaya Eyüpsultan'da başladık. Dedik ki artık finali de Eyüpsultan'da yapalım ve bugün finali burada yapıyoruz. Rabbim yarın akşam da inşallah bizlere zaferi nasip etsin" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin Ankara mitingine 75 bin, İstanbul mitingine ise 280 bin kişinin katıldığını belirterek, "Bunların hayatı yalan" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Seçimi kazandık havasına girmeyeceğiz"

"Nasıl olsa biz seçimi kazandık havasına girmeyeceğiz. Böyle bir aldatmacaya da gelmeyeceğiz."

"Bütün terbirleri aldık"

"Güneydoğu'ya geldiğimde söyledim. Sakın, korkuyu korkutun. Bütün tedbirleri aldık ve bu PKK'ya da bu HDP'ye de inşallah sandıklarda demokratik olarak bir dersi verelim. Nasıl olsa bu iş halloldu yok. Yarın akşam rakamlar açıklanmaya başladıktan sonra durumu göreceğiz ve elhamdüllilah diyeceğiz."


 

Cumhurbaşkanı Erdoğan miting sonrası sosyal medya platformu Twitter'dan İstanbullulara teşekkür etti. Bugün İstanbul'un 5 ilçesinde konuşan Erdoğan, "Vakit Türkiye Vakti" sloganıyla Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, ve Eyüpsultan mitinglerinden oluşan bir kolaj fotoğraf paylaştı. 


 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER