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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah namazını Millet Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah namazını Millet Camisi'nde kıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah namazını Millet Camisinde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah namazını Beştepe'deki Millet Camisi'nde kıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 1'inci yılında, binlerce vatandaşın toplandığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "demokrasi nöbeti" devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki anma etkinliklerinin ardından geldiği Ankara'da, TBMM önündeki törenden sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Beştepe Millet Camisi'nde sabah namazını kılan Erdoğan, Külliye'de toplanan vatandaşlara hitap edecek ve "15 Temmuz Şehitler Abidesi"nin açılışını gerçekleştirecek.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, sabah namazını Millet Camisi'nde kıldı
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