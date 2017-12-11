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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir saat sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

Rus lideri taşıyan uçak, 19.02'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Putin'i karşılama heyetinde, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir saat sürdü.

İki lider son 1 ayda üçüncü, bu yıl içinde yedinci kez görüştü.

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