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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede, Hamburg'ta gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'nde yüz yüze bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.