  • 30 HAZIRAN 2017, CUMA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede, Hamburg'ta gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'nde yüz yüze bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye meselesinin çözümüne yönelik iş birliğinin önemini vurguladı, Astana görüşmelerine değindi, G-20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Suriye meselesinin çözümüne yönelik iş birliğinin önemine dikkati çeken iki lider, Astana görüşmelerine değindi.

Erdoğan ve Putin, Hamburg'ta düzenlencek G-20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı. 

Etiketler: Putin, cumhurbaşkanı erdoğan
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