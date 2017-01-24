Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik'te

Ziyarette ikili ilişkiler ele alınacak, FETÖ ile mücadele konusu da önemli bir yer tutacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Mozambik'in Başkenti Maputa'da Kahramanlar anıtına çelenk koyacak.



Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Jacinto Nyusi'yle baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.



Görüşmede ikili ilişkilerin ve ticaretin geliştirilmesine yönelik konular masaya yatırılacak.



Mozambik'te bulunan FETÖ yapılanmasıyla mücadele konusunda duyarlı olunması istenecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Türkiye-Mozambik İş Forumu'na katılacak.

Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Kızıltan ziyareti değerlendirdi

Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mozambik'e gerçekleştireceği ziyaretin iki ülke ilişkileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak "Bu ziyaretin ikili ilişkilerimiz ve iş birliğimizde yeni ufuklar açacağına inanıyoruz." dedi.

Büyükelçi Kızıltan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki günlük Mozambik ziyaretini değerlendirerek Türkiye ve Mozambik ilişkilerine dair sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin, Afrika Ortaklığı politikası çerçevesinde kıtadaki ülkelerle ikili ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirten Kızıltan, bu kapsamda son dönemde Mozambik'le de ilişkilerde büyük bir ivme kazanıldığını söyledi.

Kızıltan, coğrafi uzaklığın da etkisiyle uzun yıllar sınırlı kalan iki ülke ilişkilerinin, Maputo'da büyükelçilik açma kararıyla geliştirilme arzusunun gösterildiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nitekim 12 Mart 2011 itibarıyla Maputo Büyükelçiliğimizin açılmasıyla ilişkilerimiz gözle görülür bir ivme kazanmıştır. Mozambik, bugün Afrika'nın siyasi ve ekonomik açıdan istikrarlı ülkelerinden biridir. Dinamik nüfusu, zengin doğal kaynakları, kültür ve turizm alanındaki potansiyel ve kalkınma yolunda attığı adımlarla öne çıkmaktadır. İkili ilişkilerimizin her iki tarafın yararına olacak şekilde geliştirilmesi, derinleştirilmesi için ortak irade de mevcuttur."

"Rakamlar Türk iş dünyasının Mozambik'e ilgisinin göstergesi"

Mozambik'in Türkiye'de giderek daha tanınır hale geldiğini söyleyen Kızıltan, iki ülke iş adamlarını buluşturan organizasyonlara önem verdiklerini dile getirdi.

Geçen yıldan bu yana Türkiye'den Mozambik'e sektörel ve karma nitelikli dört ayrı heyetin ziyarette bulunduğu bilgisini veren Kızıltan, Mozambikli iş adamlarının da geçen yıl İstanbul'da yapılan Birinci Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu kapsamında temaslar gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Kızıltan, bu görüşmelerin meyvelerini orta vadede almayı umduklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde de benzer organizasyonların gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti vesilesiyle önümüzdeki hafta bir İş Forumu düzenlenecek. Mart ayında ise başkent Maputo'da geniş katılımlı ve karma nitelikte bir iş heyeti ziyareti ve iş forumu düzenlenmesi planlanıyor. Bu çalışmalarla 2017 yılında Türk iş insanlarının Mozambik’e yönelik ilgisinin daha da yoğunlaşacağına ve Mozambik'teki Türk yatırımlarının artacağına inanıyoruz. Esasen şu anda Mozambik'teki Türk yatırımları 270 milyon dolara ulaştı. Müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerindeki proje değeri ise 300 milyon civarında. Bu rakamlar Türk iş dünyasının Mozambik'e ilgisinin bir göstergesi."

"FETÖ'nün Mozambik için de tehdit olduğunu izah ediyoruz"

Maputo Büyükelçisi Kızıltan, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Mozambik'teki faaliyetlerine ilişkin ülke makamlarına gerekli uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Mozambik'te FETÖ okullarının, şirketlerinin ve derneklerinin varlığını bildiklerini ifade eden Kızıltan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Mozambik makamlarıyla gerekli bilgileri paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. Bu oluşumlarla her türlü temasın sonlandırılması, onların ülkedeki faaliyetlerine son verilmesi yönünde gerekli uyarıları yapıyoruz. Türkiye için tehdit oluşturan bu örgütün bağlantılarının dost bir ülke olan Mozambik için de bir tehdit unsuru olduğunu izah ediyoruz. Türkiye ve Mozambik arasındaki ilişkiler ve iş birliği her alanda hızla gelişiyor. İlişkilerimizde herhangi bir sorun yok. Mozambik makamlarının gerekli değerlendirmeleri yapacaklarına inanıyoruz. Bu konudaki mücadelemiz sürecek."