  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Bassil ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Dışişleri Bakanı Bassili kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gibran Bassil'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil, ülkesinde yaşanan son gelişmeler üzerine Avrupa turuna çıkmış, Paris, Brüksel ve Berlin'de temaslarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünün ardından Gibran Bassil, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gibran Bassil, cumhurbaşkanlığı külliyesi
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