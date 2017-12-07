Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lozan konusunda hala anlaşılmayan bazı incelikler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a 65 yıl sonra gerçekleştirilen en üst düzey ikinci ziyarette Yunan mevkidaşı Prokopis Pavlopulo ile birlikte yaptığı açıklamada, "Lozan konusunda zannediyorum hala anlaşılmayan bazı incelikler var." ifadelerini kullandı.

Batı Trakya'daki Müslümanların baş müftülerini hala seçemediğine dikkati çeken Erdoğan, "Nasıl oluyor da Lozan Anlaşması'nın uygulamada olduğunu söylüyoruz. Demek ki Lozan uygulamada değil." şeklinde konuştu.

Erdoğan şunları kaydetti;

"Bu anlamda ziyaretimizin yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Tabii bazı gerçekleri açık ve net olarak ortaya koydum. Özellikle Lozan konuşunda zannediyorum hala anlaşılmayan incelikler var. 94 yıl önce yapılmış bir anlaşma sadece Türkiye ve Yunanistan arasında yapılmış bir anlaşma değildir. Bu anlaşmanın 11 taraf ülkesi vardır. Japonya bile var. İngiltere var. Bütün ülkelerle beraber bir anlaşma bunu konuşuyoruz. 94 yıl içinde dünya yeniden kuruldu inşa edildi. Türkiye’nin ve Yunanistan arasında pek çok şey değişti. Lozan’daki Müslüman azınlık ifadesi aynı zamanda Avrupa insan hakları ifadesinde Türk ifadesi de geçmektedir.Hala Lozan devrede değil demekki."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı Trakya’da maalesef oradaki Müslümanların ‘Baş Müftü’sünü oradaki imamlar, din adamları seçememiştir. Demek ki Lozan uygulamada değil. Uygulanabilirliğini ortaya koymak lazım.https://t.co/MbztBgV8Be pic.twitter.com/iZo8WdUGJR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Aralık 2017

'Batı Trakya'daki müslümanlar hala inançlarını özgürce yaşamamıyorlar'

Batı Trakya Türklerinin Lozan'da kendilerine tanınan haklarını kullanamadıklarını belirten Erdoğan şunları kaydetti;

"Yunanistan’da hala batı Trakya’da oradaki Müslümanların müftüsünü oradaki din adamlar seçememiştir. Bu nasıl oluyor da Lozan’ın uygulamada olduğunu söylüyoruz. Demek ki Lozan uygulamada değil. Lozan konusunda hala anlaşılamayan incelikler var. Batı Trakyalılar hala kendi müftülerini seçemiyor. Bunu defalarca ifade ettik ama netice alamadık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın açıklanan kişi başına milli gelirine bakıldığında 18 bin dolar civarında olduğunu, Batı Trakya halkının ortalama kişi başına milli gelirinin ise 2 bin 200 dolar civarında olduğunu belirterek, şöyle konuştu;

"Yatırım noktasında, atılması gereken adımlar noktasında gerekli olan destekler onlara verilmemektedir, bir ayrımcılık orada söz konusudur. Türkiye'de benim Rum vatandaşlarıma yönelik böyle bir uygulama göremezsiniz. İbadethaneleri noktasında en ufak bir ayrımcılık göremezsiniz ama Batı Trakya'da bırakın bunları, Türk kelimesinin yazılmasını dahi hazmetmek mümkün değil."

'65 yıl aradan sonra heyecanla geldik'

Cumhuriyet tarihi boyunda ikinci resmi ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, ziyaretinin en önemli sebeplerinden birinin Batı Trakya Türklerini ziyaret etmek olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

'Batı Trakya’daki soydaşlarımızın haklarının korunması bizim için önemli. 65 yıl aradan sonra biz heyecanla geldik buraya. Batı Trakya’ya daha önce yaptığım gibi ziyaret yapmak istedim. Ama bu provoke ediliyor. Ama bunların 65 yıl aradan sonra eğer bir Cumhurbaşkanı geliyorsa bunlar kontrol altında tutulabilir diye düşünüyorum. Aramızdaki tüm alanlardaki ilişkileri süratle yoğunlaştırmalıyız.'

'Biz engel olsaydık NATO'ya giremezdiniz'

Kıbrıs sorunu konusunda ılımlı adımlar atan Türkiye'ye rağmen aynı tutumun Yunanistan tarafınca atılmadığın dikkat çeken Erdoğan şöyle konuştu;

'Birçok özellikle askeri konularda sıkıntılar yaşanıyor. Biz engel olsaydık NATO’ya giremezdiniz. Ama biz öyle bakmadık biz komşu diye baktık bugün de öyle bakıyoruz. Yine Kıbrıs ile ilgili yaklaşımınız siz yoktunuz ama ben içindeydim. Yunanistan garantör olduğu gibi Türkiye de garantör ülke. Çözüme kavuşması gerekirken ne yazık ki çözüme ulaşmadı. Bizler bu noktadaki sadakatimizi aynen sürdürüyoruz. Bizim hedefimiz Kıbrıs’ta kalıcı ve adil bir çözüm bulmalıyız. Ege’de de bulalım. Bunlar için ne gerekiyorsa bir an önce yapalım. Bunlar gözden geçirilişe taraflar da birçok şeyin gözden geçirilmesi gerektiğini kabul edecektir.'

Lozan'ın güncellenmesi tartışması

Devlet adamı olarak bir anlaşmanın güncelleşmesinin hukuki olmadığını belirten Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulo sözlerini şöyle sürdürdü;

'Özellikle Kıbrıs konusunda Yunanistan da anayasa gereğince Türkiye de sizin sahip olduğunuz yetkilere sahip değildir. Bu bahsedilen görüşmelere katılma şansına sahip olamadım. Sizinle açıkça konuşabilecek biri olduğunuza kanaat getirdim. Buna inanıyorum. Bu güçlenerek derinleşiyor. Değindiğiniz konuları Yunanistan hükümetinin üyeleriyle konuşma fırsatınız olacak. Bundan memnuniyet duydum. Devlet adamı olarak bir anlaşmanın güncelleşmesi hukuki değildir düşüncesindeyim. Var olan sözleşmeye yeni bir metin ekleyebiliriz fakat anlaşmayı güncelleşme reform etme gibi bir kavramı kullanmıyoruz. Bu konuda sizin samimiyetinize inanarak bunun altını çiziyorum.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyaset hukukunda anlaşmaların güncellenmesinin olduğunu belirtti.

Erdoğan şunları söyledi;

"Ben siyaset hukukini iyi bilirim siyaset hukukunda da anlaşmaların güncelleşmesi diye bir şart vardır bunu da biz yaparız. Yeter ki ülkeler bu konuda mutabık kalsınlar bunun çok örnekleri var. Siz bu konuyu açtığınız için bu konuya girdim. Açmasaydınız Sayın Çipras’la bu konulara değinirdim."

