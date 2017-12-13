  • 14 ARALIK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.819
    EURO 4.515
  • BIST 108153.16
    ALTIN 153.998
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Olağanüstü Zirvesi sonrası liderlerle ikili görüşmeler yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Olağanüstü Zirvesi sonrası liderlerle ikili görüşmeler yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Olağanüstü Zirvesi'nin ardından liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Olağanüstü Zirvesi sonrası liderlerle ikili görüşmeler yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için İstanbul'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

18.30'da başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Sudan Devlet Başkanı El Beşir ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü.

Etiketler: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER