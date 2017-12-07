Cumhurbaşkanı Erdoğan: Havada, denizde ve karada artık dayanışma ruhunu sağlamalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti öncesinde Yunan televizyonu SKAI'a mülakat verdi.

Yunan gazeteci Aleksis Papahelas'a konuşan Erdoğan, Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Lozan Antlaşması ve Yunanistan'a sığınan 8 darbeci subayın davası olmak üzere birçok konuyu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı, ''Lozan sadece Yunanistan'ı değil, bölgeyi kapsayan bir anlaşma. Bu sebeple zamanın akışı ve gelişmeler karşısında güncellenmesi gerekir'' dedi.

Türk-Yunan ilişkilerinin geçmişten beri farklı bir muhabbete dayandığına dikkat çeken Erdoğan, ''Ülkelerimiz arasında havada, denizde ve karada artık dayanışma ruhunu sağlamalıyız ve barışa odaklanmalıyız'' dedi.

Yunanistan'a kaçan darbeci askerler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci konusuna da değindi.

Erdoğan, darbeyi yapanların Yunanistan'a kaçmalarının hemen ardından Yunan Başbakan Aleksis Çipras'ı aradığını belirtti.

Cumhurbaşkanı, Çipras'ın 15-20 güne darbecileri iade ederiz sözünü hatırlatarak, ''Maalesef hala Yunanistan'dalar'' dedi.

Erdoğan, "Yunanistan'daki 17 Kasım teröristleri Türkiye'de yakalanınca bizim teslim etmemiz lazım, sizin de aynı şekilde teröristleri bize teslim etmeniz gerekir" dedi.

Kaynak: TRT Haber