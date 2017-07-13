Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona şehit yakınları ve gazilerin tezahüratları arasında girdi. Salonda bulunan şehit yakınları ve gazilerle tokalaşan ve kısa sohbetler eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra törene TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar katıldı.

Programın başında salonda canlı sala ve Kur’an-ı Kerim okunurken, konuklara 15 Temmuz gecesini anlatan bir video izlettirildi. Videoda küçük bir çocuğun okuduğu şiir Cumhurbaşkanı Erdoğan ve salondakilere duygulu anlar yaşattı. Programda 15 Temmuz şehitlerinin resimleri de tek tek ekrana getirildi. Sunuculuğunu Oğuz Haksever’in yaptığı programa katılanlar tekbirler getirdi.

15 Temmuz’da hain darbeci teröristler tarafından Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit edilen polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç’un babası Halil Oruç, “15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan ikiz evlatlarım, 24 Ağustos 1990 Cuma günü dünyaya geldi ve 15 Temmuz Cuma günü şehit olarak Allah’ın rahmetine kavuştular. Bu vatan için şehit olan bu iki evladımla gurur duyuyorum. Evladım olan Ahmet sağ gözüm, Mehmet ise sol gözümdü” dedi. Baba Halil Oruç, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere salondakilere duygulu anlar yaşatırken, çocukları için yazdığı şiiri okurken gözyaşlarını tutamadı. Şiirin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm salon ayağa kalkarak baba Halil Oruç’u alkışladı. İHA