Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya şampiyonu boksör Charr'ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde dünya şampiyonu Suriye asıllı boksör Mahmut Ömer Manuel Charr, Rus boksör Alexander Ustinov'u yenerek ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaşarak kazandığı kemerleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti.

Suriyeli boksör, şampiyon olunca kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti

Kemerde dikkat çeken detay

Kemerin üzerinde merhum boksör Muhammed Ali ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının olduğu görüldü.

Kabulde Başbakan Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

Dünya Ağır Sıklet Boks şampiyonu Suriye asıllı Mahmut Ömerriat kardeşimizle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeyiz. pic.twitter.com/dHoARfUnEP — Dr. Osman Aşkın BAK (@OA_Bak) 21 Şubat 2018

Dünya şampiyonu boksör Charr, daha önce yaptığı açıklamada, Suriyeliler için yaptıkları fedakarlıklardan dolayı teşekkür etmek istediği Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kazandığı kemerleri hediye etmişti.

Kaynak: AA