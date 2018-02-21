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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya şampiyonu boksör Charr'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya şampiyonu Suriye asıllı boksör Charr'ı kabul etti. Charr, dünya şampiyonluğuna ulaşarak kazandığı kemerleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya şampiyonu boksör Charrı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde dünya şampiyonu Suriye asıllı boksör Mahmut Ömer Manuel Charr, Rus boksör Alexander Ustinov'u yenerek ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaşarak kazandığı kemerleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti.

Suriyeli boksör, şampiyon olunca kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti

Kemerde dikkat çeken detay

Kemerin üzerinde merhum boksör Muhammed Ali ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının olduğu görüldü.

Kabulde Başbakan Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

Dünya şampiyonu boksör Charr, daha önce yaptığı açıklamada, Suriyeliler için yaptıkları fedakarlıklardan dolayı teşekkür etmek istediği Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kazandığı kemerleri hediye etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mahmut Ömer Manuel Charr, cumhurbaşkanı erdoğan
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