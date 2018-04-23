Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya çocuklarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde farklı ülkeleri temsilen çocukların katılımıyla düzenlenen TRT 23 Nisan Gala Programına katıldı.

Erdoğan, program öncesi konuk çocukları selamladı.

Dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünya çocuklarıyla yakından ilgilendi.

TRT 23 Nisan Gala Programı ise saat 20.00’de Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kaynak: TRT Haber/AA