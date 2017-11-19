Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz değişim dedikçe birilerinin uykusu kaçıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta AK Parti İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle;

Türkiye istikrarsızlıkların tarihe karıştığı yepyeni bir döneme girmiştir. Bu yolda önce bizi 2023 hedeflerimizle buluşturacak ardından da 2053 ve 2071 vizyonumuza taşıyacaktır. 2019 yılında yapılacak seçimler Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin en kritik dönüm noktasıdır. Ben size inanıyorum. Siz inanıyor musunuz? Bu anlayış ile 2019 hazırlıklarımıza şimdiden başlamış bulunuyoruz. Bugünkü kongre 2019 seçimlerinin hazırlık kongresidir. Önümüzdeki sürecin adı değişim ve yenilenmedir. Yerel sağlam basarak yolumuza devam ediyoruz.

'Değişim dedikçe adeta birilerinin uykusu kaçıyor'

Biz değişim dedikçe adeta birilerinin uykusu kaçıyor. Genel başkan değişikliğini dahi kasetle yapabilenler, AK Parti'nin bütün bu süreçleri şeffaf yürütmesinden rahatsızlık duyuyorlar. Tüm seçimleri kaybetmiş zat, AK Parti'ye dil uzatma hadsizliği gösteriyor. Şark kurnazı bu çevrelere diyoruz ki, siz dönüp önce kendinize bir bakın. Demokrasi karneleri o kadar kötü ki, bunların pişkinliğini biz de hayretle takip ediyoruz. Bunların ikiyüzlülüğüne daha fazla tahammül göstermeyeceğiz. Gazete köşelerini tutmuş, televizyon ekranlarına ipotek koymuş, kültür ve sanat dünyasını esir almış bir avuç millet düşmanının ülkemizin ortak değerlerini sömürmesine sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

ayrıntılar geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt'ta AK Parti İl Kongresi'nde konuşuyor https://t.co/MQtnKzFWHS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Kasım 2017



