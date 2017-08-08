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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlisin kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali İsmail Ustaoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü
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