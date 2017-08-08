Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali İsmail Ustaoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.