Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi milli paramızı dövizle değiştirmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan eski vekiller ile iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Her seçim önemlidir ama 24 Haziran Türkiye için çok daha farklı bir öneme sahiptir. 15 Temmuz'dan sonra bu ülkede hiçbirşeyin eskisi gibi gidemeyeceği ortaya çıktı. Cumhur İttifakı diğerlerinden farklı olarak şahsımı ortak cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. Diğer ittifaktaki her parti ise ayrı cumhurbaşkanı adayı çıkardılar. Diğer ittifaktakta her parti ayrı cumhurbaşkanı adayı çıkardılar. Böylece bu ittifakın ülke yönetimine talip olmak için değil taktik bir amaçla kurulduğu ortaya çıkmış oldu. Biz her zaman olduğu gibi milletimizin karşısına yine riyasız, hesapsız, kitapsız tamamen hasbi bir şekilde çıkıyoruz. Muhalefet partileri kendi içlerinde ve kendi aralarında o kadar çok ala vereye girmiş ki biz takip etmekte zorlanıyoruz. Bir bakıyorsunuz milletvekilleri gidiyor geliyor.

- Bizim siyasetimiz samimiyet siyasetidir. Vakit Türkiye vaktidir, vakit birlik vaktidir deyip irade, erdem ve cesretle Türkiye'yi şahlandırmak için yola çıtık. Cuma günü Erzurum'da mitingilerimize başlayacağız.

- AK Parti'nin milletvekilleri aday listesinde ve geçmiş listelerde aday gösterdiği herkes ehliyet ve liyakat sahibidir.

- Kurda yaşanan kısmi dalgalanma Türkiye'nin ekonomik gerçekleri ile uyumlu değildir.

- Ülkemizde döviz kurunun yükselmesinin sebepleri doğru tespit ermek gerekir. dalgalanma küresel düzeyde bir sorundur.

- Türkiye, serbest piyasa ekonomisini tüm kurallarıyla ve kurumlarıyla uygulayan bir ülkedir. Ortada üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı yoktur. Başbakanımız ve Ekonomi yönetimimizle beraber gelişmeleri yakından takip etmeye devem ediyoruz.

-Türkiye olarak makro finansal istikrarı önemsiyoruz. Seçimin hemen ardından enflasyonu indirecek ve cari açığı azaltacak tedbirleri devreye sokacağız. Kısa vadede kurdaki dalgalanmların önünü kesebilecek imkanlara sahibiz.

-Mali disiplinin süreceğinden ve finansal istikrarın gereğinin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

-Türkiye halkına sesleniyorum kendi milli paramızı dövizle değiştirmeyin milli ve yerlilik budur.

-Türkiye'nin 16 yıllık kazanımlarına saldıranlara fırsat vermeyeceğiz.

Kaynak: TRT Haber