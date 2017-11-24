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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Sofrası'nda eğitimcileri ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Sofrası'nda eğitimcileri ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen "Beştepe Sofrası"nda, aralarında akademisyen, öğretmen ve sendikacıların da bulunduğu heyeti ağırladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Sofrasında eğitimcileri ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen "Beştepe Sofrası"nda eğitimcilerle bir araya geldi.

Erdoğan, aralarında akademisyen, öğretmen ve sendikacıların da bulunduğu heyeti ağırladı.

Etiketler: beştepe sofrası, Öğretmenler günü
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