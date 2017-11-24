Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Sofrası'nda eğitimcileri ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen "Beştepe Sofrası"nda, aralarında akademisyen, öğretmen ve sendikacıların da bulunduğu heyeti ağırladı.

24 Kasım 2017 Cuma 21:55



