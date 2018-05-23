Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk Havalimanı'nı millet bahçesi haline getireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınındaki "Cumhurbaşkanı Özel" programında Pelin Çift ve Fatih Er'in sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Yorgunluk yok dersek yanlış olur, biz bunu hissetmiyoruz. Büyük bir gayretle 24 Haziran'a hazırlanıyoruz. Vatandaşlarımızın heyecanı bize yorgunluk diye bir şey hissettirmiyor. Gittiğim her yerde bu var. İlk mitingimizi Erzurum'da başlatacağız.

- Erzurum'la başlayacak olan bu kampanyanın ilk mitingnin çok farklı olacağını hissediyorum. Cumartesi oradayız. Yarın kampanyanın tamamıyla beyannamemizi açıklamak suretiyle, beyanname içinde ne var ne yok tüm vatandaşlarımıza anlatacağız.

- Bu süre içerisinde de 31 miting yapacağız. Bazı ilçelerde de mitinglerimiz olacak. Biz şuna inanmışız aşk ile koşuyoruz. Aşk ile koşan yorulmaz diyoruz. Biz o günden bugüne yorulmadan gittik, gideceğiz. Milletimiz arkandayım dedi ve bizde yürüdük, yola devam.

- İftarı yapmazsak, sahuru yapacağız. Dün akşam Ankara'nın Bağlum'daydım. Eşimi de aldım. İki gariple beraberdik, iftarımızı yaptık. Orada iftarı yapıyoruz ama etraf kuşatılıyor. Bakıyorum vatandaş yolda. Keşke otobüsle gelseydik dedim. En azından hitap ederdim vatandaşlara.

- Bir siyasetçinin seçim kampanyasının en güzel yanı bu. Böyle olursa yorulmazsın. Bütün yorgunluğunu alıyor enerji veriyor. Halktan aldığımız enerjiyle devam ediyoruz. Bu fakir evi geleneğim belediye başkanlığımla başlar. Devam edecek. Sanal değil, doğal yaparsan bereketini yakalarsın.

- Bu seçimi erkene almak birde önceden planlanmış olan İngiltere, İİT. Bütün çalışmaları takip etmemi engelledi. Buna rağmen uykusuzda kalsak çalıştık. İki tane önemli komisyon oluşturduk. Alt komisyonlarda Merkez Karar Yönetimden üyelerimiz, milletvekili arkadaşlarımızdan oluşan bir heyet. Bu komisyon çalışmasıyla gelen müracat edenlerin hepsi oradan geçti.

- Arkadaşlarımız olumlu not verdiyseler üst komisyona yani benim başımda olduğum komisyona geldiler. Burada ben bulundum, benim başkanlığımda Binali bey, seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcım, kadın kolları ve gençlik kolları başkanım, ve alt komisyonda bu işlerin sorumlusu olan başkanım vardı, yürüttük.

- Üst komisyonda nihai kararları verdik. Bundan sonrada hayırlı olsun dedik. Bu işin GBT'si diyebileceğimiz çalışmaları da yaptık, istihbarat çalışmaları. Burada bir FETÖ, PKK, DEAŞ mensubunun olmaması gerekir. Sızmalarda olabilir. 7 bini aşkın müracat oldu. Bu kişilerin içerisinde 600 adayın olduğu milletvekili listelerimize giremeyenler bu işe samimiyetle gönül verdiyseler bu kardeşlerimiz 24 Haziran'a kadar süreçte koşturacaklar, çalışacaklar.

- AK Parti bir davadır. Bu davaya gönül veren her türlü emeği verecek. Beraber yürüyeceğiz. Biz şimdi daha yeni kongrelerden çıktı. Bu kongrelerde de ülkemizin büyük çoğunluğunda kongrelere katıldım. Bunlarla beraber hücreleri tazeledik. Hemen arkasından şimdi büyük şehirler çoğunlukta olmak üzere mitinglere devam edeceğiz. Bazı yerlerde çift dikiş bazı yerlerde de gitmediğimiz yerlere gideceğiz. Başbakan'ın gideceği yerler olacak. Seçim beyannamesinden, aday tanıtımından sonra yola devam.

- Durum farklı olacak. Adeta yeniden doğmuş gibiyiz. Artık böyle 25 kabineli bir bakanlar kurulu yok. Şuanda sayı ciddi manada düşecek. Parlamentodaki sayı ne olacak? Bunları görmemiz lazım. Parlamentodaki sayının güç katması lazım. Başarmamız içinde adımı kararlı bir şekilde atmamız gerekiyor, yarın açıklayacağız. Parlamentonun gücünü eğer Cumhurbaşkanı yanına alırsa devlet güçlü olacak, güçlü devlete ihtiyacımız var.

- Oluşturulacak kabinenin ülkede en seçkin yürütme kabiliyeti güçlü olan insanlarla cumhurbaşkanı ekip oluşturacak. 16 yıl içinde bir şeyi tanıdık. Çırak, kalfa olarak girmiyoruz. Usta olarak giriyoruz. Ben anlayışıyla değil biz anlayışıyla bu yoldayız. 20 yıllık tecrübeyle yoldayız.

- Sıfırdan yola çıkmak başka. Yola devam dediğimiz şey başka. Deneyim tecrübe. Biz ülkeyi, Türkiye'yi tanıyoruz. Bu vatanın neresinde ne eksik biliyoruz. Biz o noktadan devam edeceğiz. Ülkemizde bu sistem değişikliğiyle başkanlık sistemine geçişle adımlarımızı hızlandıracak. Bürokratik oligarşinin prangalarını atacağız. Biz ne dediysek yaptık, icraatlarımız ortada.

- Birileri kalkıp şunu yapacağım bunu yapacağım diyor. Burada yapmış olanlar var. Bu laf değil, icraat. Mesafeyi hızlı alacağız, siyasetçiyle dışarıdan hakkaten kalitesi yüksek ekipleri oluşturmak. Ülkeyi bir anonim şirket gibi yönetmek. Aksi halde bürokratın avucuna düşersin. Cumhuriyet tarihinde bir bakın bir boğazda İstanbul'da merhum Demirel, Özal döneminde iki tane köprü var.

- 16 yılın içerisine Avrasya Tüneli'ni, Marmaray'ı yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Körfezin yıllardır çilesi olan köprüyü yaptık. Cumhuriyet atrihi boyunca 25 tane havalimanı yapılmış. Biz 26 tane ilave ettik. Havayolu halkın yolu oldu. Bu siyasetin gücünü daha dinamik hale getiriyoruz. Neyle? Başkanlık sistemiyle. Bu sistemin bize kazandıracakları var.

- Eğitim, sağlık, adalet, güvenlik bu 4 sutünla yükselen Türkiye için çok ciddi adımlar atmamız lazım dedik. Yaptık mı yaptık. Bütün evlere doğalgaz giriyor artık. Bu nedir insanca yaşama erdemine ulaşmasıdır halkımın. Gelen iktidarlar derdi dert edinmedi. Biz bunun derdindeyiz.

- Manifesto için çerçevesini ortaya koyuyor. Beyanname artık detaya giriyor. Sunuşum var. Onun ardından biz bugüne kadar nasıl geldik ne yaptık, ne vaadettik, neleri yaptık. Bu yeni sistem kendini nasıl anlatacak bütün bunların hepsini beyannamede göreceğiz.

- Somut has yapacaklarımız neler olacak? İpucu vereyim. Biz çevreciyiz. Bugüne kadar biz diktiğimiz ağaçlarla milyarlarca ağaçlarla nam salmış bir iktidarız. Yeni bir adım daha atacağız. Bazı illerimizde millet bahçeleri kuracağız. Örneğin Konya'da Konya stadı vardı. Onun yerine millet bahçesi.

- Aynı şekilde Eskişehir. Eski stadın olduğu yere biz şimdi millet bahçesi kuracağız. İstanbul'da öyle. En büyük müjde bu. Atatürk havalimanı millet bahçesi olacak. 29 Ekim'de havalimanı açılacak. Mevcut Atatürk havalimanında da millet bahçesi haline getireceğiz.

- Şuanda animasyon çalışmaları yürüyor. Buradaki 29 Ekim'deki açılışla beraber çalışmalar başlayacak. Belli bir süre alır. Ankara, Gaziantep'de de öyle. Birçok yapılmış olan stadları onların eski stadlarını bunlara dönüştürelim diyoruz. Yemyeşil halkımızın gidip geleceği yerler olsun. İstanbul'da Maslak'ta bir yer var. Orayı da millet bahçesine dönüştüreceğiz. Halk gitsin gelsin bunlara ihtiyaç var.

- Bunlar sağlıklı haberler değil. Biz şuna inanıyoruz halkım gerek şahsımda gerek partimde bize üst düzeyde desteği verecektir. Biz bugüne kadar 2001'den itibaren partimizi kurduk, çalışmalar başladı her seçimi aldık. Halkım hiçbir zaman bizi yalnız koymadı. Halkım Cumhurbaşkanlığı görevini 2. defa şahsıma verirse güçlü bir parlamentoyla verecektir.

- Güçlü bir parlamento, meclis demek bizim vereceğimiz hizmetleri çok daha başarılı vermemiz anlamına gelir. O yüzden Cumhur İttifakı'nı kurduk. Bunun içinde MHP, BBP var. Bu ittifak ayrılığa değil birliğe, beraberliğe davet ediyor.

- Azami müşterekleri olan anlayışlar biraraya gelmiştir. Siyah beyaz değil, birbirine yakın. Diğerlerinden çok farklı. Hem millisin hem yerlisin. Bu anlayış burada birarada. Yarın beyannamemizi açıklayacağız, ertesi gün Erzurum'dan Bismillah diyeceğiz.

- (CHP'de liste gerginliği) Elalemin derdi bizi mi gerdi? Biz kendi işimize bakalım. Biraraya gelemeyenler bu fakirin sayesinde biraraya geliyorlarsa ne güzel. Şimdi buyurun bizde meydandayız diğerleri de. Arada sırada nuktelerimiz olabilir ama bunlarla uğraşmayacağız.

- Biz ne yapacağız, bundan sonra ne yapacağız, yatırımların bunların derdinde olacağız. Yüksek hızlı treni sorun bilmezler. Binmemiştir. Binmiş olsa belki. Yüksek Hızlı trenle yolculuklar başladı. Yeni yeni illeri birbirine bağlıyoruz. Şehir hastaneleri. Bundan güzel adımlar olabilir mi?

- Artık batının bile erişemediği sağlık sistemine sahibiz. Mersin, Isparta, Yozgat'a açtık. Yaptıklarımızı söylüyorum, diğerleri de yapılıyor. Her büyük şehire bir tane yapılıyor, hepsine yapacağız. Çekim alanı oluşturacaklar. Hastanelerde tedavi olan yaşlı amcalar, teyzeler nasıl dua ediyorlar. Para almıyorsun. İşte güçlü devlet bu. Halkından aldığını halkına döndüren bir anlayış.

- Eğitimde biz okulları üniversiteler evlatlarımızın ayağına götürdük. 75 üniversiteden sayı 200'ün üzerine çıktı. İsterse kendi vilayetinde isterse farklı yerlerde gidebilir. Derslik sayısını Türkiye genelinde arttı, artıyor. Biz kitap bulamazdık. Kuyruğa girerdik kırtasiyecide kitap yok. Şimdi biz ilköğretimde, ortaöğretimde sıraların üstüne koyuyoruz.

- Benim sınıfımda 75 kişi var. Şimdi 30'u aşan sınıf yok. 300 bine yakın öğretmen aldık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını düşürdük, düşürüyoruz. Kanal İstanbul'u yaptığımız zaman birde onunla beraber her iki yanda adeta yeni şehirler kuracağız.

- Yeni havalimanının yakın bir mesafesine yaklaşık 10 bin konutluk bir yer kuruyoruzki oranın personelinin gidiş gelişi zor olmasın. Bisikletiyle, otomobiyle hemen havalimanına gitsin gelsin diye. Şehircilik anlayışı budur. Herkes anlamaz. Kuru kuruya bu işler olmuyor.

- Benim ayaklarım yere basıyor. Ayaklar yere basmadan bu işler olmaz. Kaç tane ağaç diktin diye sormak lazım. ÖTV'yi kaldırıyorsun onun yerine ne koyacaksın? Vergisi olmayan bir devlet mi var? Şuanda atıyorsun. Yerine koyacağını söyle. Benim vatandaşım bu hesabı onlardan iyi biliyor.

- Onun geçmişindeki bu zihniyet bunu yapamadı. CHP'nin eski temsilcileri karneyle bize ekmek veriyorlardı, sanayağı, gaz yağını öyle veriyorlardı. Kim bu? Eski CHP. Kime yutturacaklar. Ben o değilim diyor. Sırtında küfe yok kuru sıkı at. Yok. Önce ispat etmeden bu işler olmaz.

- 14 Ağustos'ta girdiğimiz o seçimde ilk turda bu fakir seçildi. Yüzde 52 küsüratı vardı. Karşımda 14 parti vardı. Milletim bu evladını 14 Ağustos seçimlerinden tanıyor, biliyor. O günden bugüne yapılanları biliyor. Milletim bu evladına yine sahip çıkacaktır. Durmak yok yola devam.

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Kaynak: TRT Haber