Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdülhakim Arvasi Hazretleri’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bağlum’da bir ailenin evine iftar ziyareti gerçekleştirdi.

Erdoğan, iftarın ardından yine Bağlum’da bulunan Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri’nin kabrine geçti.

Abdurrahim Karakoç ve İslam Tarihi Yazarı Mustafa Asım Köksal’ın mezarlarının da yer aldığı türbede okunan Kur’an-ı Kerim’i dinleyen Erdoğan, dua etti.

Erdoğan’a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna eşlik etti.

Kaynak: İHA