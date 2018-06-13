Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 Haziran'dan sonra ilk işimiz OHAL'i kaldırmak olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 24 ve Rize yerel medyasının ortak yayınında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Biz yerli motorumuzu da yapar hale geliyoruz. Bunu yaptığımız andan itibaren bu iş çok daha ileri kademelere taşınacak. Türkiye'de ekonomi zor durumda olsa yüklenici firmalar bu kredileri, rakamları nereden bulacaklar? İnşallah 24 Haziran'dan sonra o Moody's'e bir operasyon biz çekeceğiz.

- Bir defa OHAL'in kampanyaları etkileyen bir yanı yok ki. Bana bir tane örnek göstersinler bir defa bu hal bizim göreve geldiğimizde ki OHAL değil bu hali tam aksine şu anda terör tehdidi altındaki bölgeleri bu bu bölgeleri tehditten kurtarmaya yönelik bir güvenlik tedbiridir.

- Fakat biz buna rağmen göreve geldiğimizde olağanüstü hali vardı ve biz bir ayda olağanüstü hali kaldırdık hemen anında kaldırdık ve biz o zaman edilebiliyor musunuz? Sadece OHAL'i kaldırın yeter dediler kaldırdık ama yetmedi ondan sonra terör o bölgede aldı başını yürüdü.

- Ve şu anda ben yine diyorum inşallah 24 Haziran’dan sonra bu göreve devamm halinde ilk işimiz o hali kaldırmak olacak çünkü OHAL'i kaldırmak demek tamamıyla bunu bir daha geri dönmemek kaydıyla kapatmak anlamında değil isteği gördüğümüz ama zaman biz yine bu tedbir alırız.

- Biz ilk hamleyi Cerablus'ta yaptık. Obama ile yaptığım görüşmelerde bizim bir Zeytinlik harekatımız vardı. Obama sözünde durmadı. Oyalıyorsunuz dedim. Geciktiği içinde ülkemize tehditler oluyor dedim. Hallolmadı. Trump geldi gene hallolmadı. Baktık olacak gibi değil mühimmatlarla Kuzey Suriye'ye geldi.

- 20'ye aşkın üssü var. Bu olamaz dedi. Komutanları yanına çağırdı. Olamaz değil var dedim. Benim istihbaratım bu bilgileri veriyor. Bu rakam 5 bin tıra çıktı. Bu işin olmayacağını görünce Afrin hazırlıklarını yaptık. Oralara sakinler dönmeye başladı. Asıl İdlib kontrolü Afrin ile başladı.

- Pompeo Dışişleri Bakanımız ile biraraya geldiler. Münbiç'te çok daha iyi bir mesafe alacağız. Onlar Fırat'ın doğusuna gitmek suretiyle bu işi rahatlatacaklar, sözünü verdiler. Silahların üzerindeki seri numaralarıyla geri toplayacaklar. Bunlar toplarlarsa oradaki sıkıntı aşılmış olacak. Bu önemli bir gelişme. Dışişleri Bakanımızda ve bakanlıklarda var.

- Edirne'de cezaevinde PKK'nın arkasında durduğu birini ziyaret ediyor. 53 Kürt kardeşimi öldüren bunlar değil mi? Sokağa dökülün dedi. Yakıp, yıkanlar bunlar değil mi? Onların bunlara karşı bir tavrı olmadı. Cumhurbaşkanı adayı cezaevinde duramaz diyor. Aday olmak sana bu özgürlüğü getirmez. Biz burada illa mahkumiyeti adaylık şartları arasında saymamamız lazım.

- Tutuklu da olsa tutuklu olan kişi aday olamaz, olmamalı. Niye bu fırsatı verelim? Mağduriyet yapabilirler. YSK ile görüşün gitsinler orada cezaevinde çekimi yapsınlar ondan sonra da konuşması neyse de yayınlanır. Benim inancımda Kürt, Türk ayrımı yoktur. İnananlar kardeştir. TRT Kürdi'yi kim kurdu? Kürtçe propagandanın önünü kim açtı?

- Bu yalancılarla mı bu meydanda mücadele edeceğiz. Herşeyin yalan. Al birini vur öbürüne. Kasketi takmakla çiftçi olunmuyor. Geç o işleri. Onu yaparken deniz sefasındaki hayat onlar kayıtlarda var. Ramazan gününde deniz sefaları çok farklı. Biz ne beyaz ne zenci böyle birşeyin içerisinde değiliz.

- Biz sadece bu milletin hizmetkarıyız. Zenci Türklerden bahsediliyorsa o biziz. Bizim yavrularımız okullarda okutulmadı. 2021’de yerli araçlarımızı piyasaya süreceğiz. CEO’su atandı. Muhalefet akaryakıtla çalışan otomobil yapılacağını düşünüyor.

- Birleşmiş Milletler, Filistin koruma gücü kurulmasını kabul etti. ABD yine hüsrana uğradı ve yenildi.

Kaynak: TRT Haber